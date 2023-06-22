Беременная во второй раз певица неожиданно появилась на выступлении возлюбленного.

34-летний американский рэпер A$AP Rocky публично назвал Рианну своей женой. Об этом пишет Page Six.

Беременная артистка барбадосского происхождения неожиданно появилась на концерте A$AP Rocky Spotify во время фестиваля Cannes Lions 2023, где он назвал ее своей "женой".

Суперзвезда — которая показала свой заметно округленный живот в приталенном платье — прибыла на место как раз в начале шоу ее возлюбленного.

Рианна

Она выглядела особенно взволнованной, когда ее бойфренд спел "Sundress". А ее улыбка заставила рэпера воскликнуть во время второго сета, сказав: "Я хотел бы посвятить эту песню моей прекрасной жене!"

Рианна Фото: Instagram/badgalriri

После того, как его шоу завершилось, звездная пара пообщалась с друзьями в VIP-зоне.

Сейчас 35-летняя Рианна ждет рождения второго ребенка. В мае 2022 года пара впервые стала родителями. У них родился сын, которого они долгое время не показывали публике и не раскрывали имя малыша.

Напомним, Рианна с женихом посетили дебютный показ Фаррела Уильямса в Париже.

Также Фокус писал об идеальном образе в стиле спорт-шик для беременных от Рианны.