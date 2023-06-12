Рианна продемонстрировала идеальный образ в стиле спорт-шик (фото)

Знаменитость посетила свой любимый ресторан в Санта-Монике.

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35-летняя американская певица Рианна продемонстрировала идеальный образ в стиле спорт-шик. Об этом пишет Daily Mail.

Беременная во второй раз артистка вышла на поздний ужин в Санта-Монике. Молодая мама продемонстрировала свой стиль в пальто из змеиной кожи и платье-худи, обув туфли на шпильке.

Рири направлялась в свой любимый ресторан Giorgio Baldi. Певица, которой осталось несколько недель до рождения второго ребенка от 34-летнего рэпера A$AP Rocky, носила свои вещи в дизайнерской сумочке.

С накинутым на голову серым капюшоном платья Рианна прикрыла большую часть своих волос, но продемонстрировала потрясающий макияж, дополненный традиционными для нее ярко-алыми губами.

Рианна и A$AP Rocky впервые стали родителями в мае 2022 года. У них родился сын, а теперь они ждут второго ребенка.

Рианна

Стиль "спортивный шик" – это одежда, имеющая элементы спортивной направленности. Термин не следует относить только к спортивной одежде, ведь элементы спортивного характера могут быть использованы и при создании вечерних аутфитов, как это сделала Рианна.

Напомним, Рианна вышла на публику в черном атласном костюме.

Также Фокус писал о просьбе беременной Рири пользоваться презервативами.