Рианна продемонстрировала идеальный образ в стиле спорт-шик (фото)
Знаменитость посетила свой любимый ресторан в Санта-Монике.
35-летняя американская певица Рианна продемонстрировала идеальный образ в стиле спорт-шик. Об этом пишет Daily Mail.
Беременная во второй раз артистка вышла на поздний ужин в Санта-Монике. Молодая мама продемонстрировала свой стиль в пальто из змеиной кожи и платье-худи, обув туфли на шпильке.
Рири направлялась в свой любимый ресторан Giorgio Baldi. Певица, которой осталось несколько недель до рождения второго ребенка от 34-летнего рэпера A$AP Rocky, носила свои вещи в дизайнерской сумочке.
С накинутым на голову серым капюшоном платья Рианна прикрыла большую часть своих волос, но продемонстрировала потрясающий макияж, дополненный традиционными для нее ярко-алыми губами.
Рианна и A$AP Rocky впервые стали родителями в мае 2022 года. У них родился сын, а теперь они ждут второго ребенка.
Стиль "спортивный шик" – это одежда, имеющая элементы спортивной направленности. Термин не следует относить только к спортивной одежде, ведь элементы спортивного характера могут быть использованы и при создании вечерних аутфитов, как это сделала Рианна.
Напомним, Рианна вышла на публику в черном атласном костюме.
Также Фокус писал о просьбе беременной Рири пользоваться презервативами.