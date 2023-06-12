Ріанна продемонструвала ідеальний образ у стилі спорт-шик (фото)

Знаменитість відвідала свій улюблений ресторан у Санта-Моніці.

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35-річна американська співачка Ріанна продемонструвала ідеальний образ у стилі спорт-шик. Про це пише Daily Mail.

Вагітна вдруге артистка вийшла на пізню вечерю в Санта-Моніці. Молода мама продемонструвала свій стиль у пальті зі зміїної шкіри та сукні-худі, взувши туфлі на шпильці.

Рірі прямувала до свого улюбленого ресторану Giorgio Baldi. Співачка, якій залишилося кілька тижнів до народження другої дитини від 34-річного репера A$AP Rocky, носила свої речі в дизайнерській сумочці.

З накинутим на голову сірим капюшоном сукні Ріанна прикрила більшу частину свого волосся, але продемонструвала приголомшливий макіяж, доповнений традиційними для неї яскраво-червоними губами.

Ріанна та A$AP Rocky вперше стали батьками у травні 2022. У них народився син, а наразі вони чекають на другу дитину.

Ріанна

Стиль "спортивний шик" — це одяг, що має елементи спортивної спрямованості. Термін не варто відносити лише до спортивного одягу, адже елементи спортивного характеру можуть бути використані і при створенні вечірніх аутфітів, як це зробила Ріанна.

Нагадаємо, Ріанна вийшла на публіку в чорному атласному костюмі.

Також Фокус писав про прохання вагітної Рірі користуватися презервативами.