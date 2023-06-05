Вагітна Ріанна зʼявилась на публіці в чорному атласному костюмі (фото)

Артистка відвідала свій улюблений ресторан у Санта-Моніці.

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35-річна американська співачка Ріанна вийшла у світ у чорному атласному костюмі. Про це пише Daily Mail.

Вагітна вдруге знаменитість прийшла на вечерю в Санта-Моніці, відвідуючи один зі своїх улюблених ресторанів Giorgio Baldi. Свій образ вона доповнила сумкою Tom Ford for Gucci, додавши трохи гламуру срібним кольє.

Ріанна випрямила своє темне волосся і обрала вечірній макіяж із традиційними яскраво-червоними губами.

Артистка барбадоського походження поєднала атласний костюм оверсайз від Alexander Wang з туфлями на високих підборах. Аксесуари підкреслюють повсякденність модного спортивного костюма сезону осінь 2023. Втім, наразі його не можна придбати на офіційному сайті бренду.

Ріанна

Ріанна та 34-річний A$AP Rocky вперше стали батьками в травні 2022, а наразі чекають на другу дитину.

Виявилось, що поп-зірка назвала свого сина RZA Ательстон Маєрс, після ексклюзивного отримання копії свідоцтва про народження хлопчика. Ймовірно, дитину назвали на честь продюсера і репера RZA з Wu-Tang Clan.

Ріанна під час першої вагітності Фото: Getty Images

Нагадаємо, вагітна Ріанна закликала прихильників користуватися презервативами.

Також Фокус писав про перший день народження первістка Ріанни.