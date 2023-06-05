Беременная Рианна появилась на публике в черном атласном костюме (фото)

Артистка посетила свой любимый ресторан в Санта-Монике.

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35-летняя американская певица Рианна вышла в свет в черном атласном костюме. Об этом пишет Daily Mail.

Беременная во второй раз знаменитость пришла на ужин в Санта-Монике, посещая один из своих любимых ресторанов Giorgio Baldi. Свой образ она дополнила сумкой Tom Ford for Gucci, добавив немного гламура серебряным колье.

Рианна выпрямила свои темные волосы и сделала вечерний макияж с традиционными ярко-алыми губами.

Артистка барбадосского происхождения соединила атласный костюм оверсайз от Alexander Wang с туфлями на высоком каблуке. Аксессуары подчеркивают повседневность модного спортивного костюма сезона осень 2023. Впрочем, сейчас его нельзя приобрести на официальном сайте бренда.

Рианна

Рианна и 34-летний A$AP Rocky впервые стали родителями в мае 2022 года, а теперь ждут второго ребенка.

Стало известно, что поп-звезда назвала своего сына RZA Ательстон Майерс, после эксклюзивного получения копии свидетельства о рождении мальчика. Вероятно, ребенка назвали в честь продюсера и рэпера RZA Wu-Tang Clan.

Рианна во время первой беременности Фото: Getty Images

Напомним, беременная Рианна призвала поклонников пользоваться презервативами.

Также Фокус писал о первом дне рождения первенца Рианны.