Кевин Костнер рассказал о разводе своим детям по видеосвязи

И актер неделикатно уложился в 10-минутный сеанс в Zoom.

Кевин Костнер разводится со своей женой Кристин Баумгартнер после 18 лет брака. И сейчас, когда разрушается один их самых, как казалось, крепких браков Голливуда, всплывают неприятные подробности. Оказалось, что звезда "Телохранителя" сообщил своим детям о разводе не лично, а по видеосвязи. Об этом пишет Page Six.

И Кевин Костнер был очень краток, он уложился в 10-минутный сеанс видеосвязи по Zoom. Об этом заявила его уже почти бывшая жена, Кристин Баумгартнер.

"После 24-летних отношений из своего гостиничного номера в Лас-Вегасе Кевин сказал нашим троим детям, что мы разводимся, во время 10-минутного звонка в Zoom без моего присутствия", — заявила женщина, которая ранее работала дизайнером.

"Меня все еще смущает его мотивация сделать это с помощью очень короткого сеанса Zoom, тем более что он планировал вернуться домой через пять дней. Он мог прилететь домой из Лас-Вегаса, чтобы поговорить лично", — резюмировала 49-летняя Баумгартнер. По ее словам, она сказала своему 69-летнему супругу, что они должны сообщить эту грустную новость вместе, а не по видеосвязи.

До свадьбы пара заключила брачный договор, согласно которому Кристин должна покинуть шикарный семейный дом за 145 миллионов долларов. Но она отказывается это делать.

Также она требует почти 250 тысяч долларов в месяц на содержание их общих с Кевином детей. Кейдена Уайатта, 16 лет, Хейса Логана, 14 лет, и Грейс Эйвери, 13 лет.

Кевин Костнер с семьей

Кристин Баумгартнер замечена в офисе адвоката.

Она утверждала, что средства, которые ей согласен выделить Костнер, "меньше суммы, необходимой для содержания детей в их привычном образе жизни".

По запросу Баумгартнер финансовая информация Костнера за 2022 год была обнародована вопреки его желанию. Чистый доход звезды "Телохранителя" после уплаты налогов в прошлом году, как сообщается, составил 7 595 520 долларов.

Костнер ранее сказал судье, что хотел бы сохранить свои банковские записи в тайне из опасения, что мошенники, грабители и "нежелательное и смущающее внимание мировых СМИ" нанесут ему "непоправимый вред".

Кристин Баумгартнер подала на развод после 18 лет брака и 24 лет отношений, сославшись на "непримиримые разногласия".

Инсайдеры рассказывали, что Кристин устала от постоянного отсутствия Кевина Костнера, который снимается в хитовом сериале "Йеллоустоун". Он обещал чаще бывать дома, но, в итоге, начал еще один проект.

Костнер был, как сообщается, "ошеломлен", узнав, что жена хочет с ним развестись, поскольку он любит и Кристин и детей.