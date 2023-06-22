Эстремальные мини и прозрачное платье: Дженнифер Лопес украсила страницы Vogue

Актриса демонстрирует зрелую красоту и потрясающую фигуру.

53-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес добилась всего, о чем только можно мечтать. У нее есть мировая слава, роскошный особняк, дети, мужчина, который стал любовью всей ее жизни, и кинокарьера, получившая новое дыхание после выхода боевика "Мать". Совсем недавно Джей Ло снялась для нового номера мексиканского Vogue, позируя в роскошніх нарядах от самых известных мировых брендов.

На съемках звезда примерила боди телесного цвета и прозрачное платье от Giorgio Armani, полусапожки от Dolce & Gabbana, серьги Dezso by Sara Beltrán, чокер Dior Fine Jewelry, браслет из коллекции Chopard High Jewellery, черное платье и шляпку от Chanel, кардиган, майку и шорты от Chanel, ботинки Marc Jacobs, золотое колье с бриллиантами от Tiffany & Co. Не менее эффектно она выглядела в мини-платье и пальто ярко-красного цвета от Dolce & Gabbana, твидовом костюме от Chanel, экстремально коротком платье, а также в ярко-желтом платье и пончо от Gabriela Hearst.

Недавно Netflix объявил, что "Мать" (2023), последний фильм с участием нуйориканцев (то есть детей пуэрториканских родителей, родившихся в Нью-Йорке), вошел в 10 самых просматриваемых фильмов на английском языке на потоковом сервисе во время его недельной премьеры. и Лопес рада, что публике это нравится и они так много комментируют. По ее словам, в эту картину она вложила всю душу.

Рассказывая о своем пути к успеху, Джей Ло вспоминает, что родилась в семье среднего класса в Бронксе, штат Нью-Йорк, чьи пуэрториканские родители, компьютерный инженер и учитель дошкольного образования, дали своим трем дочерям строгое католическое воспитание и достаточное количество уроков танцев и музыки, чтобы разжечь переполняющую страсть к перфомансу и зрелищности. Гваделупе (Лупе) Родригес, матриарх семьи Лопес, была поклонницей бродвейских мюзиклов, и, хотя Дженнифер не считала себя лучшей танцовщицей или певицей среди сестер, она достаточно много часов репетировала, чтобы компенсировать это. В 18 лет ее выгнали из дома в наказание за то, что она бросила университет, чтобы заниматься танцами. Ее родителям потребовалось восемь месяцев, чтобы принять ее выбор, но она уже была на пути к карьере, центральной осью которой стали танцы.

Одной из ее первых работ был танец в "Живом цвете", серии скетчей начала 90-х, в которых проходили такие фигуры, как Джим Керри или Джейми Фокс, но ее первой большой ролью была Селена Кинтанилья в 1997 году, одноименный фильм о легендарной певице из Техаса, которая трагически погибла на пике своей карьеры. Критики таяли от ее присутствия, и, хотя некоторые протестовали против выбора актрисы мексиканского происхождения, магнетизм Лопес развеял любые негативные комментарии.

Первая большая роль, которую Дженнифер Лопес помнит, где она просто "девушка", — это "Свадебный переполох" с Мэтью МакКонахи в 2001 году.

"Обычно в этой роли вы бы видели такие фигуры, как Мег Райан, Сандра Буллок или Джулия Робертс. Но как только это произошло, как только мне дали эту роль, я думаю, все действительно изменилось", – говорит она.

В то время Дженнифер стала первой женщиной, у которой за одну неделю вышел фильм и самый успешный альбом.

Сегодня она успешно снимается в кино и с тоской думает о том, что скорое ее близнецы Эмме и Макс отправятся в колледж. Вместе с тем Дженнифер благодарна жизни за все, что та ей подарила.

Ранее Фокус писал, что Дженнифер Лопес показала изнутри свой роскошный особняк.