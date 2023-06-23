Королева Камилла надела Dior после того, как бренд отказался от сотрудничества с Меган Маркл (фото)

Накануне в Сети ходили слухи, что модный дом подпишет договор о сотрудничестве с герцогиней Сассекской, впрочем, они открестились от такой коллаборации.

Королева Камилла надела Dior после того, как бренд отказался от сотрудничества с Меган Маркл. Об этом пишет Page Six.

75-летняя жена короля Чарльза III надела полностью белое пальто и платье от Dior на Royal Ascot 2023 через несколько дней после того, как появилась новость о том, что Меган Маркл не будет подписывать масштабную сделку с французским домом моды.

Несмотря на то, что герцогиня Сассекская официально не сотрудничает с Dior, она является поклонницей бренда на протяжении многих лет, демонстрируя индивидуальные модели во время своего тура по Марокко в 2019 году, на Платиновом юбилее королевы в 2022 году и во время других официальных выходов.

Король Чарльз ІІІ и королева Камилла на Royal Ascot 2023 Фото: Getty Images

По слухам, бывшая американская актриса полностью сделала макияж от Dior Beauty в день свадьбы с принцем Гарри в 2018 году, а на крестинах принца Арчи в 2019 году была в костюме Dior. Принц Гарри также надел костюм-тройку от Dior на коронацию своего отца в мае 2023 года.

Принц Гарри на коронации отца Фото: Getty Images

Его покойная мать, принцесса Диана, также имела особые связи с брендом, в честь которой модный дом назвал одну из своих самых известных сумок "Lady Dior".

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Напомним, королевская чета прибыла на свой первый Royal Ascot в новом статусе.

Также Фокус писал об особом аксессуаре в образе королевы Камиллы.