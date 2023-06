От одной королевы к другой: Камилла вышла на публику в особом украшении Елизаветы II

Королева Камилла надела на скачки брошь, которой более 100 лет.

75-летняя королева Камилла надела особую брошь для появления с королем Чарльзом на Royal Ascot. Об этом пишет Daily Mail.

Для ежегодного спортивного мероприятия в Беркшире Камилла надела кремовое платье-пальто, шляпу и перчатки в тон, дополнив свой элегантный наряд ослепительным аксессуаром, который также был фаворитом королевы Елизаветы II.

Как следует из названия, брошь имеет форму раковины, состоящей из рядов бриллиантов и одной жемчужины, а под ней свисают несколько ниток бриллиантов разной длины. Брошь была разработана лордом Курто-Томсоном, сыном известного шотландского изобретателя, и изготовлена в 1919 году в Лондоне компанией The Goldsmiths and Silversmiths Co., Ltd.

Королева Камилла Фото: Getty Images

Ценное достояние было оставлено королеве Елизавете II, после смерти ее матери в 2002 году. Она носила эту брошь на нескольких особых мероприятиях, в том числе на открытии статуи королевы-матери и на свадьбе ее внучки Зары с Майком Тиндаллом.

Королева Елизавета || на свадьбе внучки Фото: Getty Images

Король Чарльз и королева Камилла пришли в приподнятом настроении, с любовью приветствуя членов своей семьи на их первом Королевском Аскоте после коронации. Пара прибыла на мероприятие в карете, запряженной лошадьми, вместе с герцогом и герцогиней Веллингтон.

К паре присоединились другие члены королевской семьи, в том числе принцесса Анна, Зара и Майк Тиндалл, принцесса Беатрис и ее муж Эдоардо Мапелли Моцци, а также недавно овдовевшая сестра Камиллы Аннабель Эллиот.

