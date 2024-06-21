Редкий кадр: король Чарльз с пасынком Томом Паркером Боулзом попал в объектив камеры (фото)

Король поделился прекрасным моментом с сыном королевы Камиллы в отеле Royal Ascot. Том Боулз обожает своего отчима и очень рад, что его мать счастлива в браке с ним.

Королевский Royal Ascot 2024 продолжает оставаться любимым мероприятием для членов королевской семьи. 20 июня король Великобритании Чарльз ІІІ на ипподроме в Королевкой ложе приветствовал сына своей супруги Камиллы, Тома Паркера Боулза, сообщает Hello.

В прекрасный момент, снятый на камеру в солнечный день на скачках, можно увидеть, как Чарльз тепло беседует со своим пасынком, они по-семейному целуют друг друга в обе щеки. Том, который является и крестником Чарльза ІІІ, выглядел идеально для этого случая: он прибыл в элегантном костюме с цилиндром, синим жилетом и галстуком в тон. Приветствуя короля, Боулз учтиво снял головной убор.

Король Чарльз ІІІ и Том Паркер Боулз Фото: Getty Images

Сын Камиллы является кулинарным критиком, он очень близок со своим отчимом и ранее говорил, что "всегда обожал" его. "Все, что вас волнует о ваших родителях, это то, что они счастливы, и моя мать в данный момент исключительно счастлива. Я всегда обожал своего отчима; он всегда был добрым, хорошим и прекрасным человеком. Чарльз — человек тепла, ума и человечности", — заявил Боулз несколько лет назад.

На королевских скачках в течение недели к Чарльзу и Камилле присоединились несколько членов семьи, в том числе принцесса Евгения и принцесса Беатрис, герцогиня Софи, Зара Тиндалл и ее муж Майк Тиндалл. А в среду, во время отсутствия Чарльза, принц Уильям неожиданно появился вместе со своими родителями Кэрол и Майклом Миддлтонами.

Напомним, 20 июня сообщалось, что герцогиня Софи и принцесса Беатрис надели одинаковые платья на королевские мероприятия.