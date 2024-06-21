Рідкісний кадр: король Чарльз із пасинком Томом Паркером Боулзом потрапив в об'єктив камери (фото)

Король поділився прекрасним моментом із сином королеви Камілли в готелі Royal Ascot. Том Боулз обожнює свого вітчима і дуже радий, що його мати щаслива у шлюбі з ним.

Королівський Royal Ascot 2024 продовжує залишатися улюбленим заходом для членів королівської сім'ї. 20 червня король Великої Британії Чарльз ІІІ на іподромі в Королівській ложі вітав сина своєї дружини Камілли, Тома Паркера Боулза, повідомляє Hello.

У прекрасну мить, зняту на камеру в сонячний день на перегонах, можна побачити, як Чарльз тепло розмовляє зі своїм пасинком, вони по-сімейному цілують одне одного в обидві щоки. Том, який є і хрещеником Чарльза ІІІ, мав ідеальний вигляд для цієї нагоди: він прибув в елегантному костюмі з циліндром, синім жилетом і краваткою в тон. Вітаючи короля, Боулз чемно зняв головний убір.

Король Чарльз ІІІ і Том Паркер Боулз Фото: Getty Images

Син Камілли є кулінарним критиком, він дуже близький зі своїм вітчимом і раніше говорив, що "завжди обожнював" його. "Усе, що вас хвилює про ваших батьків, це те, що вони щасливі, і моя мати наразі винятково щаслива. Я завжди обожнював свого вітчима; він завжди був доброю, хорошою і прекрасною людиною. Чарльз — людина тепла, розуму і людяності", — заявив Боулз кілька років тому.

На королівських перегонах протягом тижня до Чарльза і Камілли приєдналися кілька членів сім'ї, зокрема принцеса Євгенія і принцеса Беатріс, герцогиня Софі, Зара Тіндалл та її чоловік Майк Тіндалл. А в середу, під час відсутності Чарльза, принц Вільям несподівано з'явився разом зі своїми батьками Керол і Майклом Міддлтонами.

Нагадаємо, 20 червня повідомлялося, що герцогиня Софі та принцеса Беатріс одягнули однакові сукні на королівські заходи.