Принцесса Беатрис появилась на скачках в Аскоте в платье за три тысячи долларов

Принцесса прибыла на скачки в открытом экипаже вместе с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом.

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Кейт Миддлтон произвела фурор, появившись на скачках в Аскоте в последний день в ярком красном платье, а цветочное платье принцессы Беатрис отлично с ним контрастировало. Об этом пишет Daily Mail.

На скачки Беатрис и ее муж, Эдоардо Мапелли Моцци приехали в королевской процессии: в открытом экипаже, который следовал за первой каретой с королем Чарльзом и королевой Камиллой.

Принцесса Беатрис на скачках в Аскоте

Принцесса Беатрис присоединилась к принцу и принцессе Уэльским в каретном шествии.

34-летняя Беатрис выглядела очень элегантно, когда она заняла свое место рядом с мужем Эдоардо Мапелли Моцци в конном экипаже, сидя напротив Кейт и Уильяма во время королевской процессии.

Для своего эффектного появления принцесса выбрала элегантный кружевной ансамбль с цветочным принтом от Monique Lhuillier, стоимость которого оценивается примерно в три тысячи долларов.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци на скачках в Аскоте Фото: Getty Images

Образ она дополнила парой бриллиантовых сережек в виде колец и клатчем Pearls Maud из переработанного атласа цвета слоновой кости за 700 долларов от Anya Hindmarch.

И конечно, ее голову украшала экстравагантная шляпка, которая обязательна на Royal Ascot.

Если королева Камилла и Кейт Миддлтон воспользовались услугами знаменитого шляпника Филипа Трейси, то Беатрис выбрала шляпку с цветами Seraphina от Justine Bradley-Hill Millinery.

Принцесса Беатрис и Кейт Миддлтон на скачках в Аскоте Фото: Getty Images

Эдоардо поддержал цветочную тему наряда Беатрис, украсив свой фрак белой гвоздикой и выбрав нежно-голубой жилет.

Ранее на этой неделе принцесса Беатрис надела платье телесного цвета Beulah с длинными рукавами за 495 фунтов стерлингов, украшенное крошечными розовыми цветами, когда она впервые появилась на скачках.

Напомним, принцесса Уэльская, наконец-то появившись на скачках в Аскоте, была одета в алое платье от Александра Маккуина и шляпу от Филипа Трейси.

Кейт собрала волосы в гладкий пучок и выбрала потрясающие золотые серьги от Sézane, которые она надевала раньше.

Принцессы появились на скачках в предпоследний день. Кому достанется главный приз в миллион фунтов стерлингов – решится завтра.

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