Елена Зеленская в элегантной вышиванке от украинского бренда появилась на публике (фото)

Супруга Владимира Зеленского стала гостьей в Культурном центре при Посольстве Украины в Израиле.

Елена Зеленская вышла в свет в элегантной вышиванке украинского бренда. Снимками супруга президента делится в своем Instagram.

Первая леди стала гостьей в Культурном центре при Посольстве Украины в Израиле.

"Украинцы за рубежом — буквальные амбассадоры нашего языка, культуры, истории и современности. Они показали, как умеют объединяться, находить друзей, помогать друг другу и родине. 🇺🇦 Культурный центр Украины при Посольстве Украины в Государстве Израиль, который посетила сегодня, — как раз такой центр, объединяющий украинцев и наших друзей в этой стране", — отметила Елена Зеленская.

Елена Зеленская в Израиле

На публике жена украинского президента появилась в расшитой белыми нитками вышиванке от украинского бренда вышиванок Gaptuvalnya. Рубашку Елена Зеленская сочетала с черными классическими брюками от украинского бренда A.M.G.

Официальный образ она дополнила кулоном от Gunia Project и лаконичными серьгами от Guzema.

Елена Зеленская в Израиле Фото: Olena Zelenska/Instagram

Напомним, Елена Зеленская в элегантном синем костюме встретилась с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Также Фокус писал о первом образе Елены Зеленской во время визита в Израиль.