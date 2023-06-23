Елена Зеленская в элегантной вышиванке от украинского бренда появилась на публике (фото)
Супруга Владимира Зеленского стала гостьей в Культурном центре при Посольстве Украины в Израиле.
Елена Зеленская вышла в свет в элегантной вышиванке украинского бренда. Снимками супруга президента делится в своем Instagram.
Первая леди стала гостьей в Культурном центре при Посольстве Украины в Израиле.
"Украинцы за рубежом — буквальные амбассадоры нашего языка, культуры, истории и современности. Они показали, как умеют объединяться, находить друзей, помогать друг другу и родине. 🇺🇦 Культурный центр Украины при Посольстве Украины в Государстве Израиль, который посетила сегодня, — как раз такой центр, объединяющий украинцев и наших друзей в этой стране", — отметила Елена Зеленская.
На публике жена украинского президента появилась в расшитой белыми нитками вышиванке от украинского бренда вышиванок Gaptuvalnya. Рубашку Елена Зеленская сочетала с черными классическими брюками от украинского бренда A.M.G.
Официальный образ она дополнила кулоном от Gunia Project и лаконичными серьгами от Guzema.
Напомним, Елена Зеленская в элегантном синем костюме встретилась с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
Также Фокус писал о первом образе Елены Зеленской во время визита в Израиль.