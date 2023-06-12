Елена Зеленская встретилась с премьер-министром Канады Джастином Трюдо (фото, видео)

Делегация посетила реабилитационный центр "Лесная поляна".

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Елена Зеленская встретилась с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, который без предупреждения приехал в Украину. Снимками встречи супруга президента делится в своем Instagram.

Они посетили реабилитационный центр "Лесная поляна", а также обсудили планы будущего партнерства между украинскими и канадскими медицинскими учреждениями. Для официальной встречи украинская первая леди выбрала насыщенно-синий брючный костюм с черным ремнем и белый топ. К образу она добавила лаконичные серьги. На ногах Елены Зеленской были коричневые туфли.

Во время публичного появления волосы первой леди были уложены прямым способом, а на лице был легкий дневной макияж.

Елена Зеленская встретилась с премьер-министром Канады

"Вчера посетила "Лесную поляну" вместе с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо @justinpjtrudeau. Помощь со стороны его страны – неоценима: от принятия 200 тысяч наших вынужденных переселенцев до средств на генераторы, защиты украинской энергосистемы, разминирование", — прокомментировала встречу супруга Владимира Зеленского.

Елена Зеленская встретилась с премьер-министром Канады

Первая леди отметила, что делегация увидела своими глазами, как происходит физическая и психологическая реабилитация украинских военных и гражданских.

Напомним, Елена Зеленская открыла мемориал погибшим от войны детям.

Также Фокус писал о визите Елены Зеленской в Южную Корею.