Елена Зеленская расплакалась, открывая мемориал погибшим детям в Харькове (видео)

Мемориал открыли в Международный день невинных детей – жертв агрессии, ежегодно отмечаемый 4 июня.

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В Харькове сегодня открыли мемориал детям, погибшим из-за российской агрессии. Дата была выбрана неслучайно: 4 июня в мире отмечается Международный день невинных детей – жертв агрессии, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН. Украина присоединилась к нему в 2021 году. На открытии, кроме начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, волонтеров, представителей дипломатического корпуса, также присутствовала первая леди Украины. И, произнося речь, Елена Зеленская не смогла сдержать слез. Об церемонии открытия сообщают в Офисе президента.

Памятник работы скульптора Михаила Ятченко открыли у Харьковского областного дворца

С начала вторжения ВС РФ в Украине погибли 485 украинских детей, 76 из них потерял Харьков

"Я вспоминаю сейчас фото, которое облетело все СМИ: отец держит за руку своего погибшего на остановке сына. Это было в Харькове после очередного российского обстрела. Эту боль невозможно передать и невозможно смириться с ней. Родители держат своих детей за руку, когда они учатся ходить, когда ведут впервые в детский сад, в школу. И самое страшное, что можно себе представить — держать за руку погибшего ребенка. Так не должно быть Дети должны жить", — не сдерживая слез сказала Елена Зеленская.

Елена Зеленская на открытии мемориала в Харькове Фото: Офис президента

Она добавила, что боль приносит и сам факт открытия такого памятника в европейском Харькове. Сегодня в центре Европы Украина сражается за защиту детей от физического уничтожения и это трагедия в глазах всего мира. Первая леди обратилась с иностранным дипломатическим делегациям, которые присутствовали на открытии мемориала.

"Этот памятник мы открываем, чтобы свидетельствовать о преступлениях России. Мы должны сделать все, чтобы остановить эту войну", — сказала Зеленская.

Открытие памятника погибшим детям в Харькове

Первая леди подчеркнула, что в XXI веке приходится напоминать миру о необходимости защиты украинских детей. А преступные действия России – угроза для всех детей мира.

"Наши дети – наша ответственность. Они зависят от нас, надеются на нас. Верят нам. Если они – наше будущее, то мы – их настоящее. Сделаем его лучшим, безопасным, исполненным любви даже во время войны. И сохраним память о тех, детях, которым посвящен этот памятник. Станьте их голосами и памятью", – сказала первая леди.

Напомним, 10 взрослых и трое детей пострадали во время ракетной атаки ВС РФ в пригороде Днепра в субботу, 3 июня.

Сейчас дети проходят лечение. Среди них — 6-летний Давид. После ракетного удара квартира семьи превратилась в развалины. Вся семья мальчика получила тяжелые травмы.