Олена Зеленська розплакалася, відкриваючи меморіал загиблим дітям у Харкові (відео)

Меморіал відкрили в Міжнародний день безневинних дітей-жертв агресії, який щорічно відзначається 4 червня.

Related video

У Харкові сьогодні відкрили меморіал дітям, які загинули через російську агресію. Дата була обрана невипадково: 4 червня у світі відзначається Міжнародний день безневинних дітей-жертв агресії, започаткований Генеральною Асамблеєю ООН. Україна приєдналася до нього у 2021 році. На відкритті, крім начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, волонтерів, представників дипломатичного корпусу, також була перша леді України. І, говорячи, Олена Зеленська не змогла стримати сліз. Про церемонію відкриття повідомляють в Офісі президента.

Пам'ятник роботи скульптора Михайла Ятченка відкрили біля Харківського обласного палацу.

Із початку вторгнення ЗС РФ в Україні загинули 485 українських дітей, 76 із них втратили Харків.

"Я згадую зараз фото, яке облетіло всі ЗМІ: тато, який тримає за руку загиблого на зупинці сина. Це було в Харкові після чергового російського обстрілу. Таке неможливо забути. І неможливо з цим змиритися. Батьки тримають своїх дітей за руку, коли вони роблять перші кроки, коли вперше ведуть до садочка, до школи. Найстрашніше, що можна собі уявити, — тримати руку загиблої дитини. Так просто не має бути. Діти мають жити!" — не стримуючи сліз, сказала Олена Зеленська.

Олена Зеленська на відкритті меморіалу в Харкові Фото: Офіс президента

Вона додала, що біль приносить сам факт відкриття такого пам'ятника в європейському Харкові. Сьогодні в центрі Європи Україна бореться за захист дітей від фізичного знищення, і це трагедія в очах усього світу. Перша леді звернулася до іноземних дипломатичних делегацій, які були присутні на відкритті меморіалу.

"Цю пам'ятку ми відкриваємо, щоб свідчити про злочини Росії. Ми маємо зробити все, щоб зупинити цю війну", — сказала Зеленська.

Відкриття пам'ятника загиблим дітям у Харкові

Перша леді наголосила, що у ХХІ столітті доводиться нагадувати світові про необхідність захисту українських дітей. А злочинні дії Росії — загроза всім дітям світу.

"Наші діти — наша відповідальність. Вони залежать від нас, сподіваються на нас. Вірять нам. Якщо вони — наше майбутнє, то ми — їхнє сьогодення. Зробімо його найкращим, найбезпечнішим, сповненим любові навіть під час війни. І збережімо пам’ять про тих дітей, яким присвячено цей пам’ятник. Станьмо їхніми голосами та пам’яттю", — сказала перша леді.

Нагадаємо, 10 дорослих і троє дітей постраждали під час ракетної атаки ЗС РФ у передмісті Дніпра в суботу, 3 червня.

Нині діти проходять лікування. Серед них — 6-річний Давид. Після ракетного удару квартира сім'ї перетворилася на руїни. Уся родина хлопчика зазнала тяжких травм.