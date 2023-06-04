Взрывы в Подгородном: появилась новая информация о пострадавших детях (фото)

По словам главы региона, трое детей и подростков находятся в больнице после операции. Одного ребенка — двухлетнюю Лизу — из-под завалов разрушенного дома достали уже неживой.

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Как минимум один ребенок из детей, которые пострадали во время ракетной атаки ВС РФ в пригороде Днепра в субботу, 3 июня, находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Лысак в своем официальном-телеграм канале в воскресенье, 4 июня.

По словам чиновника, сейчас в больнице проходят лечение несколько пострадавших детей.

Один из них — 6-летний Давид. После ракетного удара квартира семьи превратилась в руину. Но мальчику и его родителям удалось выбраться из-под завалов. Сейчас мальчик в реанимации.

В тяжелом состоянии находится 15-летний Александр. У подростка множественные травмы, сотрясения мозга, переломы. В соседней с ним палате также проходит лечение 11-летний Денис.

Медики рассказали главе Днепропетровской ОВА, что всех пострадавших детей прооперировали.

"Юные пациенты идут на поправку. Если так будет и дальше, вскоре переведут их в обычные палаты", — прокомментировали состояние детей врачи.

Во время ракетной атаки по пригороду Днепра пострадали дети Фото: Сергtй Лысак / Telegram

Взрывы в Подгородном 3 июня: что говорят в РФ

Пресс-служба Минобороны РФ заявляет, что ВС РФ атаковали якобы не жилой дом с мирными жителями, а цех по сборке украинских беспилотников. В сводке за 4 июня говорится о том, что "Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на военных аэродромах".

Кроме того в профильном министерстве страны-противника считают, что во время обстрела территории вечером 3 июня и в ночь на 4 июня военные поразили командные пункты, радиолокационные посты, украинская авиационная техника, а также хранилища с вооружением и боеприпасами.

Напомним, 4 июня стало известно, что ВС РФ во время ракетной атаки повредили аэродром возле Кропивницкого. Две российские ракеты не удалось сбить в небе над Украиной и они повредили оперативный аэродром.

СМИ также писали о том, что по информации главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, в ходе обстрела ВС РФ 3 июня пригорода Днепра пострадали 13 человек, трое из них — дети.