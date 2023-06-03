Россияне атаковали пригород Днепра: количество пострадавших возросло (видео)

По информации главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, в ходе обстрела Подгородного Днепровского района пострадали 13 человек, трое из них — дети.

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Вооруженные силы РФ совершили ракетный удар по пригороду Днепра. Оккупанты попали между двумя двухэтажными зданиями. В результате разрушений под завалами оказались люди. Об этом в субботу, 3 июня, сообщили в официальном Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского.

"В который раз Россия доказывает, что является страной — спонсором терроризма. За все совершенное против нашего государства и людей россияне понесут ответственность", — отметил глава государства.

Мэр Днепра Борис Филатов уточнил, что российские оккупанты обстреляли пригород Днепра — населенный пункт Подгородное Днепровского района.

По данным главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, на данный момент известно о 13-и пострадавших, из них трое детей: 6, 11 и 15 лет.

"Почти все раненые госпитализированы. Состояние — средней тяжести. Один человек будет лечиться амбулаторно", — сообщил чиновник.

Ранее сообщалось, что 3 июня в Подгородненской общине Днепропетровского района прогремел взрыв, в результате чего разрушен двухэтажный дом. Сообщалось о шести пострадавших, в их числе ребенок.