Росіяни атакували передмістя Дніпра: кількість постраждалих зросла (відео)

За інформацією голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, під час обстрілу Підгородне Дніпровського району постраждали 13 людей, троє з них --діти.

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Збройні сили РФ здійснили ракетний удар по передмісті Дніпра. Окупанти потрапили між двома двоповерховими будинками. Внаслідок руйнувань під завалами опинилися люди. Про це у суботу, 3 червня, повідомили у офіційному Telegram-каналі президента України Володимира Зеленського.

"Вкотре Росія доводить, що є країною — спонсором тероризму. За все скоєне проти нашої держави та людей росіяни відповідають", — зазначив глава держави.

Мер Дніпра Борис Філатов уточнив, що російські окупанти обстріляли передмістя Дніпра — населений пункт Підгородне Дніпровського району.

За даними голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, на даний момент відомо про 13 постраждалих, з них троє дітей: 6, 11 і 15 років.

"Майже всіх поранених госпіталізовано. Стан — середньої тяжкості. Одна людина лікуватиметься амбулаторно", — повідомив чиновник.

Раніше повідомлялося, що 3 червня у Підгородненській громаді Дніпропетровського району пролунав вибух, внаслідок чого зруйновано двоповерховий будинок. Повідомлялося про шістьох постраждалих, серед них дитина.