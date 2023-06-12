Олена Зеленська зустрілася з премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо (фото, відео)

Делегація відвідала реабілітаційний центр "Лісова поляна".

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Олена Зеленська зустрілася з премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо, який без попередження приїхав до України. Знімками зустрічі дружина президента ділиться у своєму Instagram.

Разом вони відвідали реабілітаційний центр "Лісова поляна", а також обговорили плани майбутнього партнерства між українськими та канадськими медичними установами. Для офіційної зустрічі українська перша леді обрала насичено-синій штанний костюм з чорним ременем та білий топ. До образу вона додала лаконічні сережки. На ногах Олени Зеленської були коричневі туфлі.

Під час публічної появи волосся першої леді було укладене прямим способом, а на обличчі був легкий денний макіяж.

Олена Зеленська зустрілася з премʼєр-міністром Канади

"Учора відвідала "Лісову поляну" разом із Прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо @justinpjtrudeau. Допомога з боку його країни – неоціненна: від прийняття 200 тисяч наших вимушених переселенців до коштів на генератори, захисту української енергосистеми, розмінування", — прокоментувала зустріч дружина Володимира Зеленського.

Олена Зеленська зустрілася з премʼєр-міністром Канади

Перша леді зазначила, що делегація побачила на власні очі, як відбувається фізична та психологічна реабілітація українських воїнів і цивільних.

Нагадаємо, Олена Зеленська відкрила меморіал загиблим від війни дітям.

Також Фокус писав про візит Олени Зеленської до Південної Кореї.