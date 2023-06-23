Мешки под глазами. 3 эффективных способа убрать отек

Мешки под глазами предательски выдают недосып, напряженный рабочий график или злоупотребление алкоголем.

С возрастом кожа вокруг глаз начинает провисать, что может усугубить уже существующие мешки под глазами, которые образовались из-за образа жизни или генетических факторов. Аллергия, курение, чрезмерное употребление алкоголя или постоянное засиживание допоздна также могут способствовать появлению этих мешков. Есть три проверенных средства, которые могут помочь справиться с этой проблемой. Об этом пишет Newsweek.

Используйте ломтики огурца или чай

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"Действенный способ избавиться от мешков под глазами — это прикладывать к области вокруг глаз кусочки охлажденного огурца или чайные пакетики", — говорит доктор Росми Барриос, специалист по антивозрастной и регенеративной медицине.

"Холодная температура помогает сузить кровеносные сосуды и уменьшить отек, а натуральные соединения в огурцах или чае обладают успокаивающими и противовоспалительными свойствами", — сказала Барриос.

Она рекомендует попытаться устранить мешки под глазами, положив кусочки охлажденного огурца или заваренные и охлажденные чайные пакетики (предпочтительно ромашковый или зеленый чай) на закрытые глаза примерно на 10-15 минут.

"Холодная температура и полезные компоненты этих средств могут помочь уменьшить отечность и обеспечить временный подтягивающий эффект", — сказала она.

Важно отметить, что эти средства приносят лишь временное облегчение и не могут полностью устранить мешки под глазами.

"Постоянные или сильные мешки под глазами могут требовать лечения и консультации дерматолога", — подчеркнул специалист по антивозрастной и регенеративной медицине.

Прохладный компресс

Согласно исследованию Американской академии офтальмологии, аналогичное средство от мешков под глазами, которое каждый может сделать дома каждый, — это положить на глаза прохладный компресс.

"Намочите чистую ткань прохладной водой. Поместите влажную ткань вокруг глаз на несколько минут, слегка надавливая. Делайте это, сидя прямо", — говорится на сайте академии.

Следите за своим сном

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Специалисты Американской академии офтальмологии также подчеркивают, что для людей, которые пытаются уменьшить мешки под глазами, очень важным является получение достаточного количества сна. Во-вторых, важно также качество сна.

Старайтесь спать, слегка приподняв голову. Это может помочь предотвратить оседание жидкости вокруг глаз во время сна. Приподнимите изголовье кровати на несколько см или просто добавьте дополнительную подушку", — говорится на сайте академии.

Также людям, страдающим от отеков, следует избегать чрезмерного употребления жидкости перед сном. Это может помочь уменьшить задержку жидкости, которая происходит в течение ночи, что также может быть одной из причин мешков под глазами.

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