Чтобы сладко спать. Топ 5 продуктов, которые помогут вам уснуть

Справиться с бессонницей и проблемами со сном можно не только благодаря аптечным препаратам есть более "вкусный" способ.

Рано или поздно каждый человек сталкивается с бессонницей. Для кого-то это единичный эпизод, а для кого-то еженощная проблема. К счастью, есть некоторые продукты, которые могут помочь вам уснуть немного легче. Чтобы помочь вам расслабиться и набраться сил, ознакомьтесь с пятью лучшими продуктами для сна. Об этом пишет realbuzz.com.

Молочные продукты

Если вам нужно хорошо выспаться, перед сном следует обратить внимание на продукты, содержащие триптофан. Триптофан — незаменимая аминокислота, помогает повысить уровень серотонина и мелатонина в организме, которые, в свою очередь, могут вызвать сон. В то время как индейка является известным источником триптофана, есть другие, возможно более подходящие для вечернего приема, источники. Это молочные продукты, такие как йогурт, кефир и молоко.

Помимо уровня триптофана, молочка также является отличным источником кальция, который помогает мозгу использовать триптофан для выработки мелатонина. Исследования также показали, что дефицит кальция в рационе может вызвать нарушение режима сна и недостаток глубокого сна.

Овсянка

Хотя у многих овсянка ассоциируется с завтраком, она также является идеальной для вечернего приема. Овес является хорошим естественным источником мелатонина, который часто принимают в качестве снотворного из-за его способности регулировать внутренние часы организма. Эта каша также является отличным источником триптофана, особенно в сочетании с молоком.

Кроме того, овсянка богата кальцием и магнием, а это два минерала, которые способствуют хорошему сну. В качестве теплого успокаивающего перекуса перед сном попробуйте съесть небольшую тарелку овсянки, которая поможет вам уснуть, а в сочетании с любой из следующих начинок положительный эффект удвоится!

Бананы

Если вы страдаете от мышечных спазмов или судорог в ночное время, возможно, у вас дефицит электролитов магния и калия, которые помогают расслабить мышцы и поддерживать их нормальное функционирование. К счастью, бананы являются отличным источником обоих минералов, что делает их хорошим перекусом перед сном, особенно после тренировки.

Помимо этого бананы также содержат триптофан, который может помочь улучшить сон. Исследователи из Университета Новой Англии в Новом Южном Уэльсе также обнаружили, что употребление банана перед сном может помочь людям, страдающим апноэ во сне, снизить риск удушья.

Вишня

Вишня – природный источник мелатонина, который помогает наладить сон и справиться с бессонницей. Кроме того, вишня в целом полезна для общего состояния здоровья.

Исследование, опубликованное в The Journal of Sleep and Sleep Disorders Research, показало, что употребление кислой вишни перед сном помогло участникам заснуть быстрее и легче, что делает свежую вишню или вишневый сок отличным естественным средством для сна.

Семя льна

Семена льна способствуют регуляции сна из-за высокого уровня триптофана и омега-3 жирных кислот. Кроме того, было доказано, что содержащиеся в них омега-3 жирные кислоты помогают уменьшить тревогу, депрессию и стресс, которые являются основными причинами бессонницы. Также эти маленькие зернышки доказали свою эффективность против состояния апноэ во сне.

Мало того, семена льна являются хорошим источником магния, известного своей способностью уменьшать стресс благодаря расслабляющему воздействию на мышцы и нервную систему. Магний помогает предотвратить синдром беспокойных ног и ночные страхи, которые также могут повлиять на ваш сон.

