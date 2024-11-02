Неприятное пробуждение. Что заставляет людей постоянно просыпаться в 3 часа ночи

Пробуждение посреди ночи малоприятно, но ученые считают, что с ним можно справиться, используя несколько уловок.

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Наш мир полон странных вещей — некоторые на самом деле легко объяснимы, а другие — нет. Например, большинству людей на планете знакомо то чувство, когда мы неожиданно просыпаемся в три часа ночи и уже не можем заснуть. Но, что заставляет нас проснуться и можем ли мы это побороть? Ученые дали ответ, пишет IFLScience.

По словам психолога и когнитивного терапевта Грега Мюррея, первое, что нам следует усвоить — просыпаться в три или четыре часа утра совершенно нормально. На самом деле, большинство из нас просыпаются несколько раз за ночь, просто не осознают этого.

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В течение ночи каждый человек проходит через несколько циклов сна. Каждый из них начинается с легкого сна, а затем сменяется более глубоким сном, когда мы входим в фазу медленного сна. Далее мы переходим в более активную фазу сна, известную как быстрое движение глаз (БДК), после чего мы, скорее всего, проснемся, прежде чем вновь уснуть.

Весь этот цикл занимает около четырех часов. Простыми словами, если вы ложитесь спать около 11 вечера, ваш первый цикл сна закончится где-то около 3 часов ночи. В идеале короткое пробуждение не будет длиться больше нескольких минут, после чего человек вновь заснет. Однако в худшем случае мы можем угодить в ловушку мыслительной спирали — в результате чего нам едва ли удастся вновь сомкнуть веки.

По мнению исследователей, стресс вовсе не обязательно заставляет нас просыпаться ночью, однако он способен превратить кратковременные пробуждения в полноценные кризисы. Более того, исследования показали, что люди склонны быть менее рациональными в своих ночных размышлениях, поэтому проблемы в это время всегда кажутся более серьезными.

Мюррей отмечает, это происходит потому, что мы знаем, что на самом деле ничего не можем сделать для решения проблемы в данный момент. В то же время днем люди более активны в преодолении проблем, но ночью, все, что нам остается — беспокоиться.

Как перестать просыпаться в 3 часа ночи

По словам Мюррея, наиболее эффективной будет практика медиации осознанности. Простыми словами, в момент пробуждения следует сосредоточиться на дыхании чувствах — это поможет успокоить разум и снизит беспокойство.

В идеале медитация должна помочь вновь заснуть, однако, если этого не произошло, стоит отвлечься от размышлений — например, почитать книгу.

Ранее Фокус писал о том, что ученые раскрыли неожиданную пользу дневного сна.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.