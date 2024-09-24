Наверстать упущенное. Ученые обнаружили, что сон по выходным поможет улучшить здоровье сердца

Для многих выходные являются долгожданной передышкой от ранних подъемов и возможностью, наконец, отоспаться. Если вы из их числа, то не стоит себя винить, ученые установили, что долгий сон на выходных полезен для здоровья.

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Использование выходных, чтобы наверстать упущенное время сна, часто кажется долгожданной передышкой после утомительной рабочей недели. На самом деле, этот дополнительный сон может даже улучшить здоровье сердца, согласно исследованию, представленному Европейским обществом кардиологов (ESC) на Конгрессе ESC 2024 года. Об этом пишет Real Simple.

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Фото: Freepik

Изучив данные более чем 90 000 человек, участвовавших в проекте UK Biobank, ученые установили, что те, кто отдавал предпочтение догоняющему сну, показали снижение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний на 20%. "Связь становится еще более выраженной среди людей, которые регулярно испытывают недостаток сна в будние дни", — говорит соавтор исследования Яньцзюнь Сонг из больницы Фувай Национального центра сердечно-сосудистых заболеваний в Пекине.

Сон является неотъемлемой частью здорового образа жизни и играет жизненно важную роль в нашем общем благополучии. Тем не менее по словам специалиста по сну доктора Ребекки Роббинс "Если в контрольной группе есть люди, которые недосыпают в будние дни и не высыпаются в выходные, это может быть одним из объяснений этого вывода — риск неблагоприятных последствий для здоровья довольно высок, когда сон постоянно сокращается".

Почему нам нужно достаточное количество сна?

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Сон дает нашему мозгу и телу возможность восстановить свои функции за одну ночь. Когда мы избегаем или ограничиваем его наше тело медленно перестает функционировать эффективно. "Наиболее оптимальные результаты для здоровья наблюдаются у людей, которые могут высыпаться", — объясняет доктор Роббинс. В среднем, специалисты рекомендуют идеальный сон для взрослых от 7 до 9 часов, в то время как детям и подросткам нужно от 8 до 12 часов. Качество нашего сна и распорядок дня меняются с возрастом, но поддержание прочного циркадного ритма может помочь вам избежать неблагоприятных последствий для здоровья.

Как улучшить сон

Лучший способ наверстать упущенное — начать действовать и начинать с малого. "Ложитесь спать на 15 минут раньше каждую ночь, пока вы не получите от 7 до 9 часов реального сна", — говорит доктор Роббинс. Как только вы начнете достигать этих целей, введите режим расслабления, который поможет вам расслабиться перед сном и поощрит сонливость — зажгите свечу, выпейте чаю, сделайте запись в дневнике и т. д. Когда придет время ложиться спать, убедитесь, что в комнате достаточно темно, для этого используйте плотные шторы или надевайте маску для глаз.

Также важно отметить, что догоняющий сон не следует использовать в избытке, говорит доктор Роббинс. "Избегайте сна более одного часа по выходным", — говорит она. "Вместо этого погасите любой недостаток сна коротким сном, продолжительностью от 15 до 20 минут". Даже 15 минут окажут положительное влияние на ваше недосыпание. Кроме того, если вы страдаете от бессонницы, избегайте дневного сна и вместо этого сосредоточьтесь на улучшении сна ночью.

Как узнать, хорошо ли вы отдохнули

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Хотя это кажется само собой разумеющимся, может быть трудно понять, когда вы действительно хорошо выспались. Один из способов определить, достаточно ли вы выспались, — это оценить, как вы себя чувствуете утром. "Если вы обнаружите, что вам нужно вытащить себя из постели, это может быть признаком того, что вы не высыпаетесь", — говорит доктор Роббинс.

Точно так же, если вы регулярно сталкиваетесь полуденным спадом энергии, это может быть еще одним сигналом о том, что вы получаете недостаточное количество сна. "Если вам нужен кофеин или энергетические напитки, чтобы пережить послеобеденный спад, вы, вероятно, не справляетесь со своей потребностью во сне", — отмечает доктор Роббинс. Поэтому постарайтесь наладить свой режим сна для того, чтобы получить множество преимуществ для здоровья.

Напомним, сколько нужно спать ночью, чтобы похудеть.

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Важно! Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту