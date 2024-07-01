Худейте во время сна: сколько нужно спать ночью, чтобы похудеть

Помимо физических упражнений и диеты, на вашу фигуру влияет сон. Недостаток сна увеличивает риск появления избыточного веса, а хороший ночной сон, наоборот, способствует сжиганию жира.

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Когда дело доходит до похудения большинство людей в первую очередь рассматривают сочетание физических упражнений и здорового питания. Это верно, но не следует игнорировать еще одну важную составляющую. Хороши сон также имеет решающее значение для здоровья, ведь в течение ночи организм восстанавливается. Именно поэтому качественный ночной сон также может способствовать сжиганию жира. Об этом пишет Fit For Fun.

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Сон поддерживает мозг

Фото: Dalina Rahman/Getty Images

После качественного ночного сна на следующее утро вы чувствуете себя отдохнувшими, что оптимизирует работу мозга и улучшает эмоциональное состояние и физическое здоровье. Пока вы спите, мозг формирует новые связи, что приносит пользу памяти и творчеству. Но сон также восстанавливает сердце и кровеносные сосуды, поэтому его дефицит может привести к заболеваниям сердца и почек, а также к высокому кровяному давлению.

Сон регулирует гормоны

Ночной сон также помогает сбалансировать гормоны, особенно это касается грелина и лептина, которые контролируют голод и чувство сытости. Если вы недостаточно спите, уровень грелина повышается, а уровень лептина, наоборот, падает. Это заставляет вас чувствовать сильный голод на следующий день и есть больше, чем вам действительно нужно.

Гормон роста, стимулирующий рост мышц также вырабатывается во время сна. Этот процесс важен не только для людей, желающих нарастить мышечную массу, он способствует росту в детстве и помогает поддерживать здоровые ткани тела и мышечную массу во взрослом возрасте.

Сколько нужно спать, чтобы похудеть?

Фото: Freepik

Так сколько же времени нужно спать, чтобы похудеть в долгосрочной перспективе? Эксперты рекомендуют спать около семи-девяти часов каждую ночь. Этот период времени имеет решающее значение для того, чтобы избежать усталости в течение дня, которая в противном случае может быстро привести к недостатку физических упражнений и отсутствию мотивации.

Спокойный сон также может избавить вас от необходимости вздремнуть в течение дня, что может нарушить ваш циркадный ритм и отрицательно повлиять на высвобождение важных гормонов.

Как улучшить свой сон

Фото: Freepik

Чтобы улучшить качество сна, вам следует выработать привычку соблюдать фиксированный режим сна.

Хорошо проветрите спальню.

Старайтесь не употреблять кофеин во второй половине дня и поздно вечером.

Избегайте чрезмерно жирной пищи и алкоголя.

Напомним, 5 ошибок в питании, которые плохо влияют на ваш сон.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.