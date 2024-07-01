Втрачайте вагу під час сну: скільки потрібно спати вночі, щоб схуднути

Крім фізичних вправ та дієти, на вашу фігуру впливає сон. Нестача сну збільшує ризик появи надмірної ваги, а хороший нічний сон, навпаки, сприяє спалюванню жиру.

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Коли справа доходить до схуднення, більшість людей насамперед розглядають поєднання фізичних вправ та здорового харчування. Це вірно, але не слід ігнорувати ще одну важливу складову. Гарний сон також має вирішальне значення для здоров'я, адже протягом ночі організм відновлюється. Саме тому якісний нічний сон також може сприяти спалюванню жиру. Про це пише Fit For Fun.

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Сон підтримує мозок

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Після якісного нічного сну наступного ранку ви почуваєтеся відпочилими, що оптимізує роботу мозку та покращує емоційний стан і фізичне здоров'я. Поки ви спите, мозок формує нові зв'язки, що приносить користь пам'яті та творчості. Але сон також відновлює серце і кровоносні судини, тому його дефіцит може призвести до захворювань серця і нирок, а також до високого кров'яного тиску.

Сон регулює гормони

Нічний сон також допомагає збалансувати гормони, особливо це стосується греліну і лептину, які контролюють голод і відчуття ситості. Якщо ви недостатньо спите, рівень греліну підвищується, а рівень лептину, навпаки, падає. Це змушує вас відчувати сильний голод наступного дня і їсти більше, ніж вам дійсно потрібно.

Гормон росту, що стимулює ріст м'язів, також виробляється під час сну. Цей процес важливий не тільки для людей, які бажають наростити м'язову масу, він сприяє зростанню в дитинстві та допомагає підтримувати здорові тканини тіла і м'язову масу в дорослому віці.

Скільки потрібно спати, щоб схуднути?

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То скільки ж часу потрібно спати, щоб схуднути в довгостроковій перспективі? Експерти рекомендують спати близько семи-дев'яти годин щоночі. Цей період часу має вирішальне значення для того, щоб уникнути втоми протягом дня, яка в іншому випадку може швидко призвести до нестачі фізичних вправ та відсутності мотивації.

Спокійний сон також може позбавити вас необхідності подрімати протягом дня, що може порушити ваш циркадний ритм і негативно вплинути на вивільнення важливих гормонів.

Як поліпшити свій сон

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Щоб поліпшити якість сну, вам слід виробити звичку дотримуватися фіксованого режиму сну.

Добре провітріть спальню.

Намагайтеся не вживати кофеїн у другій половині дня та пізно ввечері.

Уникайте надмірно жирної їжі та алкоголю.

Нагадаємо, 5 помилок у харчуванні, які погано впливають на ваш сон.

Раніше Фокус писав про те, що пити перед сном, щоб поліпшити травлення і позбутися здуття живота.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.