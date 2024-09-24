Надолужити згаяне. Учені виявили, що сон у вихідні допоможе поліпшити здоров'я серця

Для багатьох вихідні є довгоочікуваним перепочинком від ранніх підйомів і можливістю, нарешті, відіспатися. Якщо ви з їхнього числа, то не варто себе звинувачувати, вчені встановили, що довгий сон на вихідних корисний для здоров'я.

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Використання вихідних, щоб надолужити згаяний час сну, часто здається довгоочікуваним перепочинком після виснажливого робочого тижня. Насправді, цей додатковий сон може навіть поліпшити здоров'я серця, згідно з дослідженням, представленим Європейським товариством кардіологів (ESC) на Конгресі ESC 2024 року. Про це пише Real Simple.

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Вивчивши дані більш ніж 90 000 осіб, які брали участь у проєкті UK Biobank, вчені встановили, що ті, хто віддавав перевагу доганяючому сну, показали зниження ризику розвитку серцево-судинних захворювань на 20%. "Зв'язок стає ще більш вираженим серед людей, які регулярно відчувають нестачу сну в будні дні", — говорить співавтор дослідження Яньцзюнь Сонг із лікарні Фувай Національного центру серцево-судинних захворювань у Пекіні.

Сон є невід'ємною частиною здорового способу життя і відіграє життєво важливу роль у нашому загальному благополуччі. Проте, за словами фахівця зі сну доктора Ребекки Роббінс, "Якщо в контрольній групі є люди, які недосипають у будні дні і не висипаються у вихідні, це може бути одним із пояснень цього висновку — ризик несприятливих наслідків для здоров'я досить високий, коли сон постійно скорочується".

Чому нам потрібна достатня кількість сну?

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Сон дає нашому мозку і тілу можливість відновити свої функції за одну ніч. Коли ми уникаємо або обмежуємо його, наше тіло повільно перестає функціонувати ефективно. "Найбільш оптимальні результати для здоров'я спостерігаються у людей, які можуть висипатися", — пояснює доктор Роббінс. У середньому, фахівці рекомендують ідеальний сон для дорослих від 7 до 9 годин, тоді як дітям і підліткам потрібно від 8 до 12 годин. Якість нашого сну і розпорядок дня змінюються з віком, але підтримання міцного циркадного ритму може допомогти вам уникнути несприятливих наслідків для здоров'я.

Як поліпшити сон

Найкращий спосіб надолужити згаяне — почати діяти і починати з малого. "Лягайте спати на 15 хвилин раніше щоночі, поки ви не отримаєте від 7 до 9 годин реального сну", — говорить доктор Роббінс. Щойно ви почнете досягати цих цілей, введіть режим розслаблення, який допоможе вам розслабитися перед сном і заохотить сонливість — запаліть свічку, випийте чаю, зробіть запис у щоденнику тощо. Коли настане час лягати спати, переконайтеся, що в кімнаті досить темно, для цього використовуйте щільні штори або надягайте маску для очей.

Також важливо зазначити, що наздоганяючий сон не слід використовувати в надлишку, каже доктор Роббінс. "Уникайте сну більше однієї години у вихідні", — каже вона. "Замість цього погасіть будь-який недолік сну коротким сном, тривалістю від 15 до 20 хвилин". Навіть 15 хвилин матимуть позитивний вплив на ваше недосипання. Крім того, якщо ви страждаєте від безсоння, уникайте денного сну і замість цього зосередьтеся на поліпшенні сну вночі.

Як дізнатися, чи добре ви відпочили

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Хоча це здається само собою зрозумілим, може бути важко зрозуміти, коли ви дійсно добре виспалися. Один зі способів визначити, чи достатньо ви виспалися, — це оцінити, як ви почуваєтеся вранці. "Якщо ви виявите, що вам потрібно витягнути себе з ліжка, це може бути ознакою того, що ви не висипаєтеся", — говорить доктор Роббінс.

Так само, якщо ви регулярно стикаєтеся з полуденним спадом енергії, це може бути ще одним сигналом про те, що ви отримуєте недостатню кількість сну. "Якщо вам потрібен кофеїн або енергетичні напої, щоб пережити післяобідній спад, ви, ймовірно, не справляєтеся зі своєю потребою уві сні", — зазначає доктор Роббінс. Тому постарайтеся налагодити свій режим сну для того, щоб отримати безліч переваг для здоров'я.

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Раніше Фокус писав про те, що ківі перед сном допоможе назавжди забути про безсоння.

Важливо! Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця