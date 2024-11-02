Неприємне пробудження. Що змушує людей постійно прокидатися о 3-й годині ночі

Пробудження посеред ночі малоприємне, але вчені вважають, що з ним можна впоратися, використовуючи кілька хитрощів.

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Наш світ сповнений дивних речей — деякі насправді легко з'ясовні, а інші — ні. Наприклад, більшості людей на планеті знайоме те почуття, коли ми несподівано прокидаємося о третій годині ночі й вже не можемо заснути. Але, що змушує нас прокинутися і чи можемо ми це побороти? Вчені дали відповідь, пише IFLScience.

За словами психолога та когнітивного терапевта Ґреґа Мюррея, перше, що нам слід засвоїти — прокидатися о третій або четвертій годині ранку абсолютно нормально. Насправді більшість із нас прокидаються кілька разів за ніч, просто не усвідомлюють цього.

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Протягом ночі кожна людина проходить через кілька циклів сну. Кожен із них починається з легкого сну, а потім змінюється глибшим сном, коли ми входимо у фазу повільного сну. Далі ми переходимо в активнішу фазу сну, відому як швидкий рух очей (ШРО), після чого ми, найімовірніше, прокинемося, перш ніж знову заснути.

Весь цей цикл займає близько чотирьох годин. Простими словами, якщо ви лягаєте спати близько 11 вечора, ваш перший цикл сну закінчиться десь близько 3 години ночі. В ідеалі коротке пробудження не триватиме більше кількох хвилин, після чого людина знову засне. Однак у гіршому разі ми можемо потрапити в пастку розумової спіралі — внаслідок чого нам навряд чи вдасться знову зімкнути повіки.

На думку дослідників, стрес зовсім не обов'язково змушує нас прокидатися вночі, проте він здатен перетворити короткочасні пробудження на повноцінні кризи. Ба більше, дослідження засвідчили, що люди схильні бути менш раціональними у своїх нічних роздумах, тож проблеми в цей час завжди здаються серйознішими.

Мюррей зазначає, це відбувається тому, що ми знаємо, що насправді нічого не можемо зробити для розв'язання проблеми на цей час. Водночас вдень люди більш активні в подоланні проблем, але вночі, все, що нам залишається — турбуватися.

Як перестати прокидатися о 3 годині ночі

За словами Мюррея, найефективнішою буде практика медіації усвідомленості. Простими словами, у момент пробудження слід зосередитися на диханні та почуттях — це допоможе заспокоїти розум і знизить занепокоєння.

В ідеалі медитація має допомогти знову заснути, однак, якщо цього не сталося, варто відволіктися від роздумів — наприклад, почитати книжку.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розкрили несподівану користь денного сну.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.