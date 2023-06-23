Джаред Лето с обесцвеченными бровями появился на показе Givenchy

Если и есть кто-то, кто всегда будет стильным, так это Джаред Лето.

51-летний американский актер и музыкант Джаред Лето, который никогда не упускает момента, чтобы привлечь внимание своим внешним видом, посетил показ мужской одежды Givenchy Spring/Summer 2024. Об этом пишет People.

Фронтмен группы 30 Seconds to Mars позировал в огромной шубе. Ее он накинул поверх черного классического костюма, под которым не было рубашки. Свой образ звезда дополнил множеством ожерелий, колец, браслетов и черными солнцезащитными очками.

Однако вскоре, сняв очки, он продемонстрировал свое модное заявление — пару полностью обесцвеченных бровей. Глаза Лето накрасил черными тенями.

Джаред Лето Фото: Getty Images

Как обычно, Джаред эффектно позировал для фотографий, держа свою шубу расстегнутой и обнажая грудь.

Джаред Лето Фото: Getty Images

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Показ Givenchy состоялся всего через два дня после того, как Лето сидел в первом ряду на дебютном показе Фаррелла Уильямса в качестве креативного директора мужской линии Louis Vuitton. Для этого музыкант надел белое пальто, брюки и покрасил волосы в синий цвет. Изюминку образу он добавил с помощью неонового макияжа.

Джаред Лето Фото: Getty Images

Напомним, Наоми Кэмпбелл с фиолетовыми волосами и в мини-платье посетила показ Louis Vuitton.

Ранее Фокус писал, что Джаред Лето впервые появился на публике с новой девушкой.