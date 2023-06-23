Главной причиной неприязни между братьями стал "мегзит" 2020 года.

Принц Уильям до сих пор держит обиду на принца Гарри и Меган Маркл. Об этом пишет Fox News.

Кристофер Андерсен утверждает, что 41-летний принц Уэльский все еще возмущен скандальными мемуарами младшего брата.

"Уильям все еще кипит от обиды из-за "мегзита", не говоря уже о неутешительном портрете Гарри в "Запасных", — заявил королевский эксперт.

Далее Андерсен отметил, что 38-летний герцог Сассекский написал об Уильяме, повторив, что Гарри изобразил его своим "заклятым врагом".

В книге принц Гарри также утверждал, что "остался в синяках" после того, как Уильям повалил его на пол после драки два месяца до того, как он и 41-летняя Маркл покинули королевскую семью.

Принц Уильям и принц Гарри Фото: Getty Images

Сообщается, что старший сын Чарльза III тогда назвал бывшую американскую актрису "сложной", "грубой".

"Уильям делает удивительную работу по разделению. Кажется, он поместил Гарри и Меган в коробку и засунул эту коробку в отдаленный уголок своего сознания", — добавляет эксперт.

Принц Уильям и принц Гарри с королевой Елизаветой II Фото: Getty

Андерсен также утверждал, что принц Уильям просто пытается "выполнять работу, которую он должен выполнять как принц Уэльский".

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Напомним, принц Гарри подарил свои скандальные мемуары стюарду.

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