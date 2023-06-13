Принц Гарри подарил свою книгу стюарду (фото)

Холден Паттерн получил в подарок скандальные мемуары герцога Сассекского.

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Стюард, летевший с принцем Гарри в одном самолете, рассказал о сыне короля Чарльза III. Об этом пишет New York Post.

38-летний герцог Сассекский летел в Лондон, чтобы свидетельствовать против Mirror Group Newspapers по громкому делу об взломе телефонов. А во время возвращения самолетом в свой нынешний дом в Монтесито принц Гарри, как сообщается, подарил члену экипажа экземпляр своих скандальных мемуаров "Запасной".

Холден Паттерн поделился в социальных сетях своей встречей с королевской персоной на борту их рейса American Airlines.

Принц Гарри со стюардом Фото: Instagram / @holdenpattern

Принц Гарри был в Англии всего три дня, чтобы принять участие в судебном процессе, а затем самолетом вернулся в Голден-Стейт.

Он якобы остался в своем бывшем доме во Фрогморе во время короткого отпуска, но не встречался ни с кем из членов королевской семьи — ни со своим отцом королем Чарльзом III, ни со своим братом принцем Уильямом.

Гарри и его жена Меган Маркл после свадьбы в 2018 году проживали во Фрогморе. Однако британский монарх официально выселил пару в начале этого года после того, как они переехали в Калифорнию.

Мемуары принца Гарри Фото: Getty

Сообщалось, что король Чарльз начал строить планы по процессу выселения в январе — примерно в то же время, когда "Запасной" появился на книжных полках.

Напомним, принц Гарри отказывал отцу от его идеи подарка Лилибет Диане.

Также Фокус писал о редком комментарии принца Гарри о его покойной девушке.