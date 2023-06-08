Принц Гарри дал редкий комментарий о покойной бывшей девушке

Бывшая девушка принца Гарри покончила жизнь самоубийством в 2020 году.

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Герцог Сассекский предстал перед в Высоким судом Лондона, чтобы дать показания против британской газеты Mirror Group Newspapers (MGN). Кроме того, он высказался о покойной бывшей девушке Кэролайн Флэк, которая покончила жизнь самоубийством в 2020 году. Об этом пишет BBC.

Он утверждает, что британский таблоид незаконно подключился к его телефону в 2004 году, что привело папарацци к его местонахождению, когда он провел ночь с Флэк.

"История очень ясно дает понять, что фотографы были там до того, как я туда попал. Они видели, как я прибыл, — сказал суду 38-летний Гарри. — Вечер был специально между мной [и] Кэролайн, которой больше нет с нами".

У пары был роман в 2009 году после того, как их познакомила их общая подруга. Однако их интрижка продлилась недолго.

В суде Гарри ссылался на статью, в которой было подробно описано свидание герцога с покойной телеведущей. Также он утверждает, что информация для статьи была получена таблоидами с использованием неэтичных методов.

"Таблоиды регулярно публиковали статьи обо мне, которые часто были неверны, но с вкраплениями правды, которые, как я теперь думаю, скорее всего, были получены в результате перехвата голосовой почты и/или незаконного сбора информации", — заявил Гарри во время своих показаний.

Напомним, в феврале 2020 года стало известно, что Кэролайн Флек покончила жизнь самоубийством в возрасте 40 лет.

Ранее Фокус писал, что принц Гарри назвал главную причину, почему от него ушла бывшая девушка.