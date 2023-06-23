Беременная Рианна выставила напоказ свой живот в прозрачном платье

Артистке нравится выбирать смелые образы, чтобы продемонстрировать свой животик.

35-летняя американская певица и бизнесвумен Рианна и ее возлюбленный, 34-летний американский репер A$AP Rocky, были сфотографированы в ресторане Nespo в Ницце, Франция, после того, как он назвал ее своей "женой" во время выступления. Об этом пишет Daily Mail.

Раким Маерс выступил на фестивале Cannes Lion для Spotify. По этому случаю артистка барбадосского происхождения, которая ждет второго ребенка, выглядела сногсшибательно в прозрачном облегающем платье, под которым было видно блестящее нижнее белье. Свой ансамбль звезда дополнила босоножками на невысоком каблуке. Рианна собрала волосы в гладкую прическу и сделала макияж с блестящими тенями.

Тем временем Рокки был менее нарядным, надев темно-зеленый бомбер, черные шорты и кроссовки. Свой аутфит музыкант завершил шапкой цвета хаки с ярким принтом.

A$AP Rocky назвал Рианну своей "женой", выступая на вечеринке Spotify Beach. Во время своего второго сета он сказал: "Я хотел бы посвятить эту песню моей прекрасной жене в чертовом здании!"

Ни Рианна, ни представитель репера еще не подтвердили, что пара поженилась. Когда в мае 2022 года в последний раз появились слухи об их помолвке, Рианна очень дерзко ответила папарацци, которые спросили ее о кольце с бриллиантом на безымянном пальце левой руки.

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Напомним, Рианна с женихом посетили дебютный показ Фаррела Уильямса в Париже.

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