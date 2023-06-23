Бритни Спирс поделилась кадрами с пляжа в ярком бикини (видео)

Знаменитость отдыхает на островах вместе с супругом.

41-летняя американская певица Бритни Спирс отправилась на отдых со своим мужем Сэмом Асгари, чтобы отметить первую годовщину свадьбы. В своем Instagram-аккаунте она опубликовала видео с пляжа.

Артистка продемонстрировала свои изгибы в желтом бикини с завязками на шее, солнцезащитных очках-авиаторах и широкой соломенной шляпе. Спирс резвилась на пляже и игриво позировала на камеру. На клип поп-звезда наложила песню "Field of Gold" Стинга, что было подходящим выбором для ее яркого пляжного образа.

В подписи к публикации она поставила три смайлика женских туфель.

Певица не сообщила, где отдыхает с мужем. Путешествие пары состоялось через несколько недель после того, как они отметили свою первую годовщину свадьбы. Чтобы отметить это событие, Асгари поделился в Instagram видео закулисных моментов их важного дня.

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Напомним, родные Бритни Спирс считают, что она употребляет тяжелые наркотики.

Также Фокус писал, что Бритни Спирс примирилась с сестрой после длительной вражды.