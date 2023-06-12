Бритни Спирс употребляет тяжелые наркотики, — СМИ

Родные знаменитости боятся, что она умрет от передозировки.

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Родные Бритни Спирс боятся, что она "подсела" на наркотики и умрет, как Эми Уайнхаус. Об этом пишет Daily Mail.

Некоторые из семьи эпатажной артистки утверждают, что после освобождения из 13-летнего "рабства" у своего отца она подсела на метамфетамин, производное кокаина, вызывающее сильную зависимость.

"Я боюсь, что она принимает метамфетамин — я молился, чтобы кто-то обнародовал это и чтобы она очнулась", — сказал бывший муж певицы Кевин Федерлайн. "Это ужасно. Она мать моих мальчиков".

Ее сыновья, 17-летний Престон и 16-летний Джейден, отказываются встречаться с матерью, утверждая, что видели, как к ней доставляют наркотики. А отец Бритни, Джейми, сказал, что он волнуется, что ее постигнет та же участь, что и певицу Эми Уайнхаус, которая умерла в возрасте 27 лет.

Бритни Спирс Фото: Britney Spears/Instagram

"Каждый раз, когда звонит телефон, я боюсь, что будут ужасные новости. Я не хочу, чтобы мальчики однажды утром проснулись и увидели, что их мать получила передозировку", — добавил экс-муж знаменитости.

Эми Вайнхаус Фото: Getty Images

После освобождения от попечительства отца осенью 2021 года Бритни Спирс вышла замуж за фитнес-тренера Сэма Асгари. На момент весны 2022 она даже была беременна, однако у звезды сцены случился выкидыш.

Бритни Спирс и Сэм Асгари Фото: Скриншот

Напомним, Бритни Спирс согласилась на переезд своих сыновей к их отцу.

Также Фокус писал о примирении Бритни Спирс с ее мамой.