Брітні Спірс вживає важкі наркотики, — ЗМІ

Рідні знаменитості бояться, що вона помре від передозування.

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Рідні Брітні Спірс бояться, що вона "підсіла" на наркотики та помре, як Емі Вайнгауз. Про це пише Daily Mail.

Дехто з родини епатажної артистки стверджує, що після звільнення з 13-річного "рабства" у свого батька вона підсіла на метамфетамін, похідне кокаїну, яке викликає сильну залежність.

"Я боюся, що вона приймає метамфетамін — я молився, щоб хтось оприлюднив це і щоб вона прокинулася", — сказав колишній чоловік співачки Кевін Федерлайн. "Це жахливо. Вона мати моїх хлопчиків".

Її сини, 17-річний Престон і 16-річний Джейден, відмовляються зустрічатися з матір'ю, стверджуючи, що бачили, як до неї доставляють наркотики. А батько Брітні, Джеймі, сказав, що він хвилюється, що її спіткає та ж доля, що й співачку Емі Вайнгаус, яка померла у віці 27 років.

Брітні Спірс Фото: Britney Spears/Instagram

"Щоразу, коли дзвонить телефон, я боюся, що будуть жахливі новини. Я не хочу, щоб хлопчики одного ранку прокинулися й побачили, що їхня мати отримала передозування", — додав ексчоловік знаменитості.

Емі Вайнгаус Фото: Getty Images

Після звільнення від опікунства батька восени 2021 Брітні Спірс одружилася з фітнес-тренером Семом Асгарі. На момент весни 2022 вона навіть була вагітна, проте в зірки сцени стався викидень.

Брітні Спірс та Сем Асгарі Фото: Скриншот

Нагадаємо, Брітні Спірс погодилася на переїзд своїх синів до їхнього батька.

Також Фокус писав про примирення Брітні Спірс з її мамою.