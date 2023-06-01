Бритни Спирс согласовала с бывшим мужем вопрос будущего их сыновей

Старшему наследнику звезды скоро исполнится 18 лет.

Related video

41-летняя американская певица Бритни Спирс "дала согласие" на то, чтобы ее бывший муж Кевин Федерлайн перевез их двух сыновей на Гавайи. Об этом пишет Page Six.

Адвокат знаменитости Мэтью Розенгарт отправил письмо адвокату бывшего танцора, в котором он публично объявил о намерении семьи Федерлайнов переехать из Калифорнии.

Розенгарт отмечает, что старший сын бывшей пары, Шон Престон, "больше не будет несовершеннолетним", когда ему исполнится 18 лет в сентябре 2023, тогда как их младший сын, Джейден, 16 лет, также "приближается к возрасту зрелости".

Бритни Спирс Фото: Britney Spears/Instagram

"Бритни Спирс не будет препятствовать и соглашаться на переезд", — пишет он в письме.

Розенгарт говорит, что "не ожидал спора", когда адвокат экс-мужа Бритни впервые связался с ним на этот шаг, поделившись, что он призвал своего тогдашнего коллегу оставить этот вопрос "частным ради достоинства всех сторон, включая детей".

"Меня особенно волновало то, что раньше ваш клиент — и это ужасно — нарушил их конфиденциальность, в то же время грубо нарушив конфиденциальность Бритни, обнародовав частное видео Бритни с ее детьми, которому предшествовало интервью таблоиду", — пишет бывший федеральный прокурор, намекая на кадры, на которых певица ругает Престона и Джейдена

Бритни Спирс и ее муж Сэм Асгари Фото: Britney Spears/Instagram

Напомним, Бритни Спирс помирилась со своей матерью.

Также Фокус подробнее писал о споре Бритни Спирс и ее бывшего мужа.