Бывший муж Бритни Спирс хочет подать на нее в суд: что произошло

Бывший муж Бритни Спирс намерен переехать из Лос-Анджелеса вместе с их детьми.

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45-летний Кевин Федерлайн дал поп-звезде Бритни Спирс крайний срок для утверждения своего плана по переезду их сыновей на Гавайи — в противном случае он обратится в суд, чтобы заставить судью санкционировать переезд. Об этом сообщает TMZ.

Бывший муж звезды воспитывает 17-летнего Шона Престона и 16-летнего Джейдена. Сейчас мужчина планирует переезд из Лос-Анджелеса со своими детьми и женой Викторией Принс.

Кевин Федерлайн и Бритни Спирс Фото: Getty Images

Адвокат Федерлайна сообщил изданию, что он "несколько раз" просил адвоката Спирс отправить письмо или электронное письмо, с разрешением на переезд от 41-летней поп-звезды. Однако ответа не последовало. Сторона Федерлайна отметила, что переезд запланирован на август. Кроме того, его жена Виктория Принс получила предложение о работе в местном университете, но еще не приняла его.

Адвокат добавил, что "не должно быть никаких проблем" с мальчиками, так как Федерлайн имеет 100% юридическую опеку и 100% фактическую физическую опеку. По его словам, Бритни не видела своих сыновей "более года".

Бритни Спирс с сыновьями Фото: Getty Images

До пятницы представители Спирс должны дать ответ, иначе на нее подадут в суд.

Накануне источник сообщил, что Бритни Спирс не общалась с сыновьями с начала 2022 года.

Также Фокус писал, что Бритни Спирс поделилась странными мыслями об отношениях на фоне слухов о разводе с Сэмом Асгари.