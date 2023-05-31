Колишній чоловік Брітні Спірс хоче подати на неї до суду: що сталося

Колишній чоловік Брітні Спірс має намір переїхати з Лос-Анджелеса разом із їхніми дітьми.

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45-річний Кевін Федерлайн дав поп-зірці Брітні Спірс крайній термін для затвердження свого плану щодо переїзду їхніх синів на Гаваї — інакше він звернеться до суду, щоб змусити суддю санкціонувати переїзд. Про це повідомляє TMZ.

Колишній чоловік зірки виховує 17-річного Шона Престона та 16-річного Джейдена. Зараз чоловік планує переїзд із Лос-Анджелеса зі своїми дітьми та дружиною Вікторією Прінс.

Кевін Федерлайн та Брітні Спірс Фото: Getty Images

Адвокат Федерлайна повідомив, що він "кілька разів" просив адвоката Спірс відправити листа або електронного листа, з дозволом на переїзд від 41-річної поп-зірки. Однак відповіді не було. Сторона Федерлайна наголосила, що переїзд заплановано на серпень. Крім того, його дружина Вікторія Прінс отримала пропозицію про роботу в місцевому університеті, але ще не прийняла її.

Адвокат додав, що "не повинно бути жодних проблем" з хлопчиками, оскільки Федерлайн має 100% юридичну опіку та 100% фактичну фізичну опіку. За його словами, Брітні не бачила своїх синів "понад рік".

Брітні Спірс із синами Фото: Getty Images

До п'ятниці представники Спірс мають дати відповідь, інакше на неї подадуть до суду.

Напередодні джерело повідомило, що Брітні Спірс не спілкувалася із синами з початку 2022 року.

Також Фокус писав, що Брітні Спірс поділилася дивними думками про стосунки на тлі чуток про розлучення із Семом Асгарі.