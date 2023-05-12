Брітні Спірс поділилася дивними думками про стосунки на фоні чуток про розлучення

Артистка останні кілька місяців провокує чутки про розрив зі своїм чоловіком Семом Асгарі.

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41-річна американська співачка Брітні Спірс поділилася дивними думками щодо стосунків на фоні чуток про розлучення зі своїм чоловіком.

Епатажна зірка сцени опублікувала текст: "У кожних стосунках є людина, яка миттєво засинає, і інша людина, яка лежить без сну і дивується, як це взагалі можливо".

У довгому підписі, який слідував за цим, Брітні, судячи з усього, заперечувала нещодавні повідомлення про те, що вона пʼє багато кави та енергетичні напої, аж до того, що вона нібито не спала кілька днів поспіль, вживаючи надмірну кількість кофеїну.

Шанувальники Спірс останнім часом стурбовані станом її шлюбу після того, як вона сама злітала на Гаваї без чоловіка. А під час тропічної подорожі її неодноразово бачили без обручки та з іншим чоловіком.

Артистка додала, що пробувала "уроки балету", хоча це було важко для неї, тому що "тримати голову високо піднятою не завжди легко, якщо рівень вашої впевненості не такий високий!!!"

У своєму розширеному коментарі вона визнає, що "медитативний" аспект йоги є "хорошим", але вона сказала, що "наразі це не захоплює".

"Я повторно публікую багато кадрів, тому що це добре, коли багато чого сталося, я озираюсь назад і усвідомлюю, що це має сенс зараз!!!" — продовжувала вона без пояснень. "Мій розум зайнятий, і іноді це може бути легкою мішенню для зв’язку".

Новий пост Брітні Спірс Фото: Скриншот

Нагадаємо, Брітні Спірс спростувала чутки про розлучення.

Також Фокус писав про майбутні скандальні мемуари Брітні Спірс.