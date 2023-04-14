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Брітні Спірс закінчує свої мемуари, які стануть "миттєвим бестселером"

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Фото: Getty Images | Брітні Спірс

У книзі знаменитість опише своє дитинство, розрив з Джастіном Тімберлейком та боротьбу з батьком за право опіки.

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Мемуари Брітні Спірс практично завершені та готові до публікації. Про це повідомляє Page Six.

Книга американської суперзірки буде опублікована восени 2023 – і інсайдери видавництва описали рукопис як "надихаючий" і "новаторський миттєвий бестселер".

Одне джерело сказало: "Книга Брітні — це історія тріумфу. Він охопить її найвразливіші моменти, її дитинство – маленьку дівчинку з великими мріями – її розрив з Джастіном Тімберлейком, момент, коли вона поголила голову, і її боротьбу з родиною за опікунство".

"Це також історія про те, як вижити, як знайти шлях із руйнівної опіки до щастя зі своїм чоловіком Семом Асгарі".

Як відомо, Брітні Спірс працювала з автором-привидом Семом Ланскі, відомим прозаїком і журналістом, який писав для The Atlantic, New York Magazine, Time і описував таких зірок, як Мадонна, Нікі Мінаж і Адель.

Кажуть, що її видавець Simon & Schuster "в захваті" від поки що безіменного тома, який зараз готовий і проходить остаточні юридичні зміни для запланованого випуску напередодні свят.

Брітні Спірс Fullscreen
Брітні Спірс
Фото: Getty Images

Джерело розповіло: "Книга Брітні надзвичайно чесна та від душі. Жоден камінь не залишився на камені. Це справді історія розширення прав і можливостей жінки – вона бере контроль над своїм життям".

Друге джерело видавництва сказало: "Ця книга — подарунок… Є частини цієї книги, з якими кожна людина — особливо кожна жінка — може відчути себе менш самотньою. Вона перетворює радість і біль на щось трансцендентне: мистецтво".

"Ця книга….потрясе світ. Я вірю, що це також буде новаторський миттєвий бестселер", — зазначає інсайдер.

Нагадаємо, Брітні Спірс спростувала чутки про розлучення.

Також Фокус писав про чергове дивне відео Брітні Спірс.