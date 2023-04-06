Брітні Спірс знову спантеличила фанатів, станцювавши у мокрій від поту сукні

Артистка знову спровокувала хвилю обговорень.

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41-річна американська попспівачка Брітні Спірс, яка не з'являлася на сцені вже кілька років, продовжує епатувати своїх 40 з лишком мільйонів підписників у соцмережі, раз у раз публікуючи відео, що викликають неоднозначну реакцію її шанувальників. Новий пост артистки не став винятком.

Спірс постала перед публікою в яскраво-зеленій короткій сукні, мокрій від поту. Вона посміхалася, кружляючи перед стіною з графіті. При цьому плями від поту ніяк не бентежили співачку. Образ доповнювало взуття на масивних підборах та сонцезахисні окуляри.

"Мені було спекотно в машині… побачила рожеве графіті і пограла!" — йдеться у підписі.

Відео, однак, не сподобалося деяким фанатам, які у коментарях висловили своє занепокоєння.

"Боже мій, будь ласка, хто-небудь, допоможіть їй", "Що з нею відбувається?? Хто-небудь, будь ласка, жопоможіть зробити їй кращий вибір", "Чому ти так себе виставляєш, не давай нікому приводу засуджувати тебе, допоможи собі", "Я відчуваю, що вона прямує до чергового заходу з гоління голови", — пишуть користувачі. Гоління голови — посилання на випадок, коли Брітні під час нервового зриву в 2008 році побрила голову наголо.

Новий пост з'явився після того, як давній друг і менеджер Брітні спробували вмовити її повернутися на сцену, коли всі разом були на відпочинку в Мексиці.

Останнім часом фанатів зірки непокоїть не лише її психічне здоров'я, а й особисте життя. У ЗМІ поповзли чутки про те, що чоловік артистки Сем Асгарі зняв обручку, і взагалі пара на межі розлучення. Пізніше Брітні одна вирушила на відпочинок до Мексики, виставивши у мережі відверті танці з невідомим чоловіком.

Пізніше Асгарі спростував чутки про розлад та пояснив, чому вони не відпочивають разом. За його словами, він зараз має дуже щільний робочий графік.