Чоловік Брітні Спірс спровокував чутки про розлучення (фото)

Артистка та фітнес-тренер одружилися у 2022 році.

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41-річна американська співачка Брітні Спірс спровокувала чутки про розлучення зі своїм чоловіком. Про це пише Daily Mail.

Напередодні чоловіка епатажної артистки Сема Асгарі помітили без обручки, коли він вийшов на вулицю на фоні обговорювань ймовірного розлучення пари.

Його вказівний палець було видно, коли він діставав ключі від машини з кишені під час прогулянки у Лос-Анджелесі.

41-річна Брітні наразі перебуває у відпустці зі своїм другом і давнім менеджером Кейдом Гадсоном і публікує в Instagram яскраві кадри зі своєї подорожі.

Напередодні зірку сцени також помітили без обручки.

Брітні Спірс та Сем Асгарі були помічені без обручок

Останнім часом шлюб пари перебуває під пильною увагою.

На відео, яким раніше поділилася Брітні, зображено її та Сема під час поїздки до Мексики, Брітні згадувала, як була "такою щасливою" під час подорожі перед їхнім розкішним весіллям. "Повернення до Мексики… до того, як я одружилася… тут така щаслива і дурна!!!"

Напис не залишився непоміченим фанатами, які прокоментували: "Тож вона зараз не щаслива?"

Брітні Спірс та Сем Асгарі Фото: Britney Spears/Instagram

Зазначимо, що Брітні Спірс та Сем Асгарі одружилися у 2022 після кількох років стосунків. Зірка сцени вже навіть була вагітна, проте в неї стався викидень.

Нагадаємо, Брітні Спірс станцювала з чоловіком на пляжі в Мексиці.

Також Фокус писав про особливе привітання Сема Асгарі з днем народження від Брітні Спірс.