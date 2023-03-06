Брітні Спірс розмазала торт по обличчю чоловіка в день його народження

Сем Асгарі досить спокійно відреагував на витівку дружини.

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41-річна американська співачка Брітні Спірс оригінально привітала свого чоловіка Сема Асгарі з його 29-річчям. Вона не вигадала нічого кращого, як забруднити обличчя чоловіка шматком урочистого торта, поділившись цим моментом у сторіс Instagram. На кадрах видно, як Сем на кухні їсть свій торт, але в якийсь момент Брітні підходить ззаду і припечатує свою тарілку до його обличчя.

Схоже, чоловік не дуже здивувався такій витівці. Він усміхається, злизуючи з бороди крем, і йде в бік дружини.

Спірс також опублікувала кілька спільних фотографій, підписавши їх зворушливо:

"Із Днем Народження!!! Я так тебе кохаюся та сподіваюся, що ти здійсниш усі свої бажання до дня народження та багато іншого!!!"

Сам Асгарі подякував своїм шанувальникам за всі привітання на свою адресу, зазначивши, що щасливий мати "чудових людей" у своєму житті й планує зробити останній рік свого 20-річчя важливим.

Незадовго до дня народження чоловіка Спірс знову опублікувала дивний пост. Співачка позувала для галереї знімків у білій мініспідниці, білих чоботях до колін і рожевому вкороченому топі.

"Життя триває… перша біла спідниця, яку я одягла за довгий час", — ідеться в підписі.

Також Брітні поскаржилася підписникам, що втратила майже два мільйони доларів на продажу маєтку в Калабасі, купленого незадовго до весілля. Спочатку вона хотіла за нього 12 млн доларів, але змушена була продати за 10,1 млн доларів.

Раніше Фокус писав, що Брітні Спірс важко переживає розрив зі своїми синами та не втрачає надії колись помиритися.