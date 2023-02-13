Підлітки відмовляються від спілкування зі своєю зірковою мамою через її епатажну поведінку.

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41-річна американська співачка Брітні Спірс важко переживає непорозуміння із синами. Про це пише RadarOnline.

"Справа в тому, що вона дуже засмучена тим, що її сини не бачаться з нею. Вона жахливо почувається через це. У неї велика дірка у серці. Вона не спілкується з ними. Думаю, кожна мати переживала б на її місці", — розповідає інсайдер, близький до зірки сцени.

Напередодні Спірс опублікувала відео, де вона постала роздратованою під час танцю у своєму новому домі. "Я не вмирала, люди", — підписала вона ролик. "Я тут. Я жива. Я дуже жива і здорова, і в мене тут моє хутро, бачите, я почуваю себе добре".

Незважаючи на те, що вона неодноразово заперечувала, що щось не так, джерело, близьке до Спірс, стверджувало: "Усі хвилюються за неї, тому що вона в дуже депресивному стані". Інсайдер додав, що поп-зірка втратила свою звичайну "булькасту" манеру поведінки та стала повним інтровертом.

[ + – ] Брітні Спірс Фото: Getty Images

Підлітки Джейден та Шон відмовляються від спілкування зі своєю зірковою мамою через її епатажну поведінку. Зокрема через те, що вона часто ділиться повністю оголеними кадрами.

Нагадаємо, Памела Андерсон написала приватний лист Брітні Спірс.

Також Фокус писав про інцидент, під час якого фанати Брітні Спірс викликали поліцію до її будинку.