Подростки отказываются от общения со своей звездной мамой из-за ее эпатажного поведения.

Related video

41-летняя американская певица Бритни Спирс тяжело переживает недоразумения с сыновьями. Об этом пишет RadarOnline.

"Дело в том, что она очень расстроена тем, что ее сыновья не видятся с ней. Она ужасно чувствует себя из-за этого. У нее большая дыра в сердце. Она не общается с ними. Думаю, каждая мать переживала бы на ее месте", — рассказывает инсайдер, близкий к звезде сцены.

Накануне Спирс опубликовала видео, где она предстала раздраженной во время танца в своем новом доме. "Я не умирала, люди", — подписала она ролик. "Я здесь. Я жива. Я очень жива и здорова, и у меня здесь мой мех, видите ли, я чувствую себя хорошо".

Несмотря на то, что она неоднократно возражала, что что-то не так, источник, близкий к Спирс, утверждал: "Все волнуются за нее, потому что она в очень депрессивном состоянии".

Инсайдер добавил, что поп-звезда потеряла свою обычную манеру поведения и стала полным интровертом.

[ + – ] Бритни Спирс Фото: Getty Images

Подростки Джейден и Шон отказываются от общения со своей звездной мамой из-за ее эпатажного поведения. В частности, потому, что она часто делится полностью обнаженными кадрами.

Напомним, Памела Андерсон написала личное письмо Бритни Спирс.

Также Фокус писал об инциденте, во время которого фанаты Бритни Спирс вызвали полицию к ее дому.