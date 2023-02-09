Памела Андерсон написала личное письмо Бритни Спирс

Знаменитость сравнила их непростые личные жизни.

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55-летняя американо-канадская актриса Памела Андерсон написала личное письмо певице Бритни Спирс. Об этом пишет ET Canada.

Звезда экрана и секс-символ 90-х написала артистке письмо после того, как Спирс похвалила ее в последнем посте в Instagram.

Памела рассказала, что отправила Бритни личное сообщение, а также сравнила их непростые личные жизни.

"Я написала ей ответное письмо, и, надеюсь, она его уже получила", — призналась бывшая жена Томми Ли.

Далее актриса вспомнила трудности, которые каждая из них испытывала в своей личной жизни.

"Трудно, когда самые близкие люди предают или используют тебя. Ты будто зарабатываешь деньги. Это больно", — добавила Андерсон.

[ + – ] Бритни Спирс Фото: Getty Images

Накануне Бритни Спирс похвалила Памелу Андерсон в посте в Instagram, который был быстро удален, поскольку она хвалила актрису за то, что она была секс-символом на пике ее славы в "Спасателях Малибу", а Бритни добавила, что Андерсон "все еще" остается секс-символом.

В частности, певица похвалила сыновей Памелы Андерсон от брака с музыкантом Томми Ли. Ведь потомки звезды встали в ее защиту после выхода громкого сериала о сексе-скандале их родителей.

[ + – ] Памела Андерсон Фото: Variety

Тем временем сыновья самой Бритни избегают ее из-за откровенных фото звездной матери в соцсетях.

Напомним, Памела Андерсон вышла на публику в роскошном жемчужном платье.

Также Фокус писал об обнаженной съемке Памелы Андерсон для известного глянца.