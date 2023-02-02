Памела Андерсон вышла в свет в роскошном атласном платье (фото)

Звезда посетила премьеру документального фильма о своей жизни.

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55-летняя канадо-американская актриса и модель Памела Андерсон вышла в свет в роскошном атласном платье. Об этом пишет Daily Mail.

Бывшая жена Томми Ли посетила премьеру документального фильма о своей жизни в Нью-Йорке. На публику знаменитость вышла в роскошном атласном платье макси жемчужного оттенка. Наверх актриса накинула чёрное кашемировое пальто с белыми вставками от Sergio Hudson. На ногах Андерсон были темные босоножки на высоком каблуке.

Макияж знаменитости в этот вечер был выполнен в ее фирменном стиле – тонкие брови, черный смоки-айс и перламутровая помада. А волосы Памела уложила легкими локонами.

[ + – ] Памела Андерсон

Кроме документального фильма "Памела, история любви", в начале 2023 года также вышли мемуары знаменитости о ее творческой и личной жизни. В частности, Андерсон рассказала о том, как хотела убить свою няню.

[ + – ] Мемуары Памелы Андерсон

На одну из премьер документального фильма актриса пришла в ярко-красном платье, напомнившем ее поклонникам культовый образ из сериала "Спасатели Малибу".

Напомним, Памела Андерсон не знала фамилии Томми Ли, когда дала согласие выйти за него замуж.

Также Фокус писал о реакции сыновей Памелы Андерсон на обнародование секс-контента их родителей.