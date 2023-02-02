Памела Андерсон вийшла у світ у розкішній атласній сукні (фото)

Зірка відвідала прем'єру документального фільму про своє життя.

Related video

55-річна канадо-американська акторка та модель Памела Андерсон вийшла у світ у розкішній атласній сукні. Про це пише Daily Mail.

Колишня дружина Томмі Лі відвідала прем'єру документального фільму про своє життя в Нью-Йорку. На публіку знаменитість вийшла у розкішній атласній сукні максі перлинного відтінку. Наверх акторка накинула чорне кашемірове пальто з білими вставками від Sergio Hudson. На ногах Андерсон були темні босоніжки на високих підборах.

Макіяж знаменитості в цей вечір був виконаний у її фірмовому стилі — тонкі брови, чорний смокі-айс та перламутрова помада. А волосся Памела уклала легкими кучерями.

[ + – ] Памела Андерсон

Окрім документального фільму "Памела, історія кохання", на початку 2023 також вийшли мемуари знаменитості про її творче та особисте життя. Зокрема Андерсон розповіла про те, як хотіла вбити свою няню.

[ + – ] Мемуари Памели Андерсон

На одну з прем'єр документального фільму акторка прийшла у яскраво-червоній сукні, що нагадала її прихильникам культовий образ із серіалу "Рятівники Малібу".

Нагадаємо, Памела Андерсон не знала прізвища Томмі Лі, коли дала згоду вийти за нього заміж.

Також Фокус писав про реакцію синів Памели Андерсон на оприлюднення секс-контенту їхніх батьків.