Памела Андерсон написала приватний лист Брітні Спірс

Знаменитість порівняла їхні непрості особисті життя.

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55-річна американо-канадська акторка Памела Андерсон написала приватного листа співачці Брітні Спірс. Про це пише ET Canada.

Зірка екрану та секс-символ 90-х написала артистці листа після того, як Спірс похвалила її в останньому дописі в Instagram.

Памела розповіла, що надіслала Брітні приватне повідомлення, а також порівняла їхні непрості особисті життя.

"Я написала їй листа у відповідь, і, сподіваюся, вона його вже отримала", — зізналася колишня дружина Томмі Лі.

Далі акторка згадала труднощі, які кожна з них мала у своєму особистому житті.

"Важко, коли найближчі люди зраджують або використовують тебе. Ти ніби заробляєш гроші. Це боляче", — додала Андерсон.

[ + – ] Брітні Спірс Фото: Getty Images

Напередодні Брітні Спірс похвалила Памелу Андерсон в дописі в Instagram, який був швидко видалений, оскільки вона хвалила акторку за те, що вона була секс-символом на піку її слави в "Рятувальниках Малібу", а Брітні додала, що Андерсон "усе ще" залишається секс-символом.

Зокрема співачка похвалила синів Памели Андерсон від шлюбу з музикантом Томмі Лі. Адже нащадки зірки стали на її захист після виходу гучного серіалу про секс-скандал їхніх батьків.

[ + – ] Памела Андерсон Фото: Variety

Тим часом сини самої Брітні уникають її через відверті фото зіркової матері в соцмережах.

Нагадаємо, Памела Андерсон вийшла на публіку в розкішній перлинній сукні.

Також Фокус писав про оголену зйомку Памели Андерсон для відомого глянцю.