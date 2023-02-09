Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Памела Андерсон написала приватний лист Брітні Спірс

Памела Андерсон, Памела Андерсон стиль, Памела Андерсон брітні спірс, Памела Андерсон мемуари, Памела Андерсон сини
Фото: Getty Images | Памела Андерсон

Знаменитість порівняла їхні непрості особисті життя.

Related video

55-річна американо-канадська акторка Памела Андерсон написала приватного листа співачці Брітні Спірс. Про це пише ET Canada.

Зірка екрану та секс-символ 90-х написала артистці листа після того, як Спірс похвалила її в останньому дописі в Instagram.

Памела розповіла, що надіслала Брітні приватне повідомлення, а також порівняла їхні непрості особисті життя.

"Я написала їй листа у відповідь, і, сподіваюся, вона його вже отримала", — зізналася колишня дружина Томмі Лі.

Далі акторка згадала труднощі, які кожна з них мала у своєму особистому житті.

"Важко, коли найближчі люди зраджують або використовують тебе. Ти ніби заробляєш гроші. Це боляче", — додала Андерсон.

Брітні Спірс Fullscreen
Брітні Спірс
Фото: Getty Images

Напередодні Брітні Спірс похвалила Памелу Андерсон в дописі в Instagram, який був швидко видалений, оскільки вона хвалила акторку за те, що вона була секс-символом на піку її слави в "Рятувальниках Малібу", а Брітні додала, що Андерсон "усе ще" залишається секс-символом.

Зокрема співачка похвалила синів Памели Андерсон від шлюбу з музикантом Томмі Лі. Адже нащадки зірки стали на її захист після виходу гучного серіалу про секс-скандал їхніх батьків.

Памела Андерсон Fullscreen
Памела Андерсон
Фото: Variety

Тим часом сини самої Брітні уникають її через відверті фото зіркової матері в соцмережах.

Нагадаємо, Памела Андерсон вийшла на публіку в розкішній перлинній сукні.

Також Фокус писав про оголену зйомку Памели Андерсон для відомого глянцю.